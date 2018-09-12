乾哥哥變身大野郎 OL女冷不防帽T沾滿嘉明味

2018年09月12日 03:03 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

好朋友是一輩子的嗎？這可能不一定是對。北部地區有名上班族年輕女郎，有次帶著幾個姊妹淘到大學就認識的一名男生住處談事情，聊到深夜其他人陸續離開後，剩下OL女子還單獨留下尚為走時，這名被該女視為乾哥的男子，竟然變身大野狼，將毫無防備的被害人性侵得逞，還射了女子一件帽T上滿是「嘉明ㄟ味」，受害人無法忍受被辱，帶著「證物」直接告進警局。

在警訊時，被告男坦承當天與該女有發生性行為，但是他堅稱是兩情相悅，沒有違被對方意願。但是遭性侵的OL指證歷歷，據《蘋果》報導，這名報案人女子平時最尊敬的乾哥哥，見只剩他和乾妹妹2人在房間，竟然冷不防的將她推倒在床，再撲到她的身上，OL被這個舉動嚇了一大跳，不斷抵抗說「不可以」、「不要」，但蘇男完全聽不進去，強行脫掉她的外褲、內褲。

這名OL女子難過地說，她與被告從大學時期就認識，2人無話不談，感情好到以乾兄妹相稱，卻不來電，女子認為對方就像兄長一樣呵護她，因此只要有任何大小事，都會找他商量，但是沒想到這次，怎會變身成了狼人。

檢察官受理調查本案，認為被害人雖然過了許多天才去報案，但若雙方是合意性交，理應返家後就會將衣服清洗乾淨，而不是保留衣服作為證據，加上OL閨蜜的證稱她向姐妹淘哭訴遭性侵，因此認定蘇男涉有重嫌，依強制性交罪將被告起訴。

(中時電子報)