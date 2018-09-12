打卡學知識！亞洲前25大博物館！台灣這2家上榜

2018年09月12日 03:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋高氣爽出遊趣，文青朋友最愛「博物館」！旅遊網站TripAdvisor®公佈2018年「旅行者之選」最佳博物館榜單。在亞洲前二十五大的榜單中，台北的國立故宮博物院和台南的奇美博物館名列其中，分別登上亞洲最佳博物館的第八位和第十九位，同時榮獲全台最佳博物館首兩位。

全台最佳博物館的國立故宮博物院又稱台北故宮博物院，是了解歷史文化必去的博物館之一，翠玉白菜、肉形石等文物都是不可錯過的受歡迎展品。

排名全台最佳博物館第二位的奇美博物館。（TripAdvisor提供）

而排名全台最佳博物館第二位的奇美博物館自2015年元旦啟用，開幕後一直人氣不減，西洋美學風格的建築外觀和周邊的雕像、裝置藝術都是打卡熱點。館內也不定時展出不同的展覽和展品，是台南標誌性的地標之一。

縱觀2018年「旅行者之選」獲獎博物館的台灣榜單，結合了綜合類、歷史藝術類、教育類、科技類等博物館，可見更多類型的博物館正進入旅客的視野，受到更廣泛的關注和喜愛。

旅客可透過參觀博物館而迅速了解目的地的歷史文明和文化內涵，有些甚至連博物館建築本身也是一件藝術品，所以不少旅客出外旅遊都喜歡到博物館一遊。這個榜單不僅能激發旅客的旅行靈感，幫助他們更加深入地了解目的地文化，讓整個旅行體驗更加輕鬆精彩。」

深受海內外旅客喜愛的朱銘美術館獲得全台最佳博物館第三名。。（TripAdvisor提供）

2018年TripAdvisor「旅行者之選」台灣最佳博物館排行榜

1 國立故宮博物院（台北 士林）

2 奇美博物館（台南 仁德）

3 朱銘美術館（新北 金山）

4 國立海洋生物博物館（屏東 車城）

5 國立臺灣歷史博物館（台南 安南）

6 國立台灣美術館（台灣 台中）

7 921地震教育園區（台中 霧峰）

8 國立臺灣史前文化博物館（台東 臺東市）

9 國立自然科學博物館（台中 北區）

10 駁二藝術特區（高雄 鹽埕）

獲得亞洲最佳博物館第一名殊榮的越南戰爭遺跡博物館。（TripAdvisor提供）

2018年TripAdvisor「旅行者之選」亞洲最佳博物館排行榜

1 戰爭遺跡博物館（越南,胡志明市）

2 吐斯廉屠殺博物館（柬埔寨,金邊）

3 秦始皇兵馬俑博物館（中國陝西,西安）

4 故宮博物院（中國,北京市）

5 廣島和平紀念資料館（日本廣島市）

6 新加坡碉堡博物館（新加坡）

7 越南婦女博物館（越南,河內）

8 國立故宮博物院（台北,士林）

9 Armenian Genocide Museum（亞美尼亞共和國,葉里溫）

10 越南民族學博物館（越南,河內）

(中時電子報)