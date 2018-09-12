日奇蹟鬆餅九月進駐中山商圈！「草莓乳酪雪莓大福」台灣限定

FLIPPER'S x PopDaily 奇蹟的舒芙蕾鬆餅-草莓乳酪雪莓大福。（『FLIPPER’S』提供）

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中時電子報
／整理報導

碩大的草莓，佇立在澎、鬆、軟的鬆餅大山上！色彩繽紛讓人忍不住「相機先品嚐」！緊接著品嚐鬆餅口味，蓬鬆柔軟、入口即化！這是日本東京排隊甜點名店「FLIPPER’S」，現在免搭機赴日，就能品嚐100％日本原味鬆餅，更有專為台灣人設計的「草莓乳酪雪莓大福」，歡迎文青朋友九月來誠品南西店品嚐。

中山商圈對台灣人是特別的，幾條通裡的巷弄有濃濃的日式風情，商圈裡有台北當代藝術館、光點台北、赤峰街的文創小店，每到假日這裡總聚集許多文青男女，相約玩藝術、拍照打卡好樂活！去年暑假起，誠品R79中山地下書街為這裡再開啟另道文創窗口。緊接著，誠品生活南西店也要在九月開幕了。

奇蹟的舒芙蕾鬆餅-原味鬆餅。（『FLIPPER’S』提供）

日本甜點聖地自由之丘、下北澤、吉祥寺排隊名店「FLIPPER’S」選擇在誠品生活南西開展台灣首家獨立店點，其舒芙蕾鬆餅因蓬鬆柔軟、入口即化的綿密口感，擁有「奇蹟般的舒芙蕾鬆餅」美名，不僅顏質佳，更有讓人嚐過就難以忘懷的夢幻滋味，入口即化的同時又留下了食材原始香氣的「新體驗」將和台灣民眾共同分享。

除了全年販售的「奇蹟的舒芙蕾鬆餅-原味」、「奇蹟的舒芙蕾鬆餅-水果」、「奇蹟的舒芙蕾鬆餅-靜岡抹茶」以外，這次跟聯手網路媒體POPDAILY推出聯名台灣限定口味「奇蹟的舒芙蕾鬆餅-草莓乳酪雪莓大福」慶祝台灣首度開幕，限定商品也將在FLIPPER’S表參道店開幕時同步登場。

(中時電子報)

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