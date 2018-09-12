9月12日三大報頭條要聞

2018年09月12日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●年底九合一大選煙硝味越來越濃，新北瑞芳深澳燃煤電廠爭議也持續發燒，成了藍綠攻防焦點之一。環團綠色和平與台大公衛學院、興大工學院，針對深澳電廠對民眾可能造成的健康風險進行研究，昨日公布結果指出，深澳廠若於2025年營運，產生的PM2.5將籠罩各地，至2040年全台恐將累積576件死亡案例，包含145件早死個案。報告震撼人心，將為選戰投入變數。

●北市府盤點出5萬人次工作，表示優先照顧退休公教人員，被質疑違反《就業服務法》。民進黨台北市長參選人姚文智昨狠酸柯市府違法，強調自己當市長會照顧退休公教，但他絕不會把工作優先留給參與反年改、破壞世大運的「王八蛋」。

●年改釋憲案在監察院再掀攻防戰！爭執數月的年改釋憲案，今將在監院司法獄政委員會審議，由於監察院會昨透過表決做出決議，年改釋憲案由原審教育文化委員會提報下月院會討論，因此無論司獄委員會今天審查結果如何，最後都須經院會表決。由於院會組成「馬系」監委16人占多數，監院可望在下月提釋憲。

●高雄前鎮冰屍案曲折離奇！47歲丁姓男子遭長子夥同2名友人謀財害命後，將丁屍體藏匿家中冰櫃99天，警方突破丁妻心防，「鑿冰挖屍」後，追出長子弒父。長子向檢方坦承覬覦父親財產，百萬買凶殺人，母親則在屋外把風，但其母否認。檢方複訊後，依殺害直系血親尊親屬等罪將母子聲押，並漏夜偵訊2名共犯。

◎旺報

●大陸於年底或明年初全面開放生育限制更加明朗化，官方近日發布，「國家衛生健康委員會」已撤銷3個與計畫生育相關的內設機構，轉而新設「人口監測與家庭發展司」。不過住在城市的中產階級家長直言，即便如此仍不會想再生，因為大城市在孩子教育上的「雞血式競爭」，讓家長備感壓力，若貿然生育無法提供妥善照顧，反而會有家庭危機。

●大陸國家主席習近平啟程前往俄羅斯海參崴，出席「東方經濟論壇」，他11日抵達後先與俄羅斯總統普丁舉行會談，雙方暗指美國，強調要攜手維護國際公平正義和世界和平穩定，共同反對單邊主義和貿易保護主義。此外，習近平此行可望與預定10月訪問大陸的日本首相安倍晉三會晤，但不會出席11日展開的中俄聯合軍演。

●由嘉義大學歷史系教授吳昆財發起的反去中歷史課綱連署，日前邀得重量級歷史學者、中研院院士許倬雲參與，另外兩位旅美學人居蜜、汪榮祖也應允加入。吳昆財透露10月25日台灣光復節將宣布「三自運動」（課綱自己救、課本自己寫、自己教）的進一步細節，高齡88歲的許倬雲因目前人在美國且身體健康不佳，不克出席，但答應以音訊方式現「聲」支持。

●寧波民眾日前反映，透過百度搜尋「上海復旦大學附屬醫院」，前往搜尋結果中的「復大醫院」就診，花了大錢卻沒治好病；事後得知，原來這個「復大醫院」並不是「上海復旦大學附屬醫院」。對此，百度9日表示，「上海復大醫院」的名稱與「上海復旦大學相關附屬醫院」的簡稱相似，誤導網友的就醫選擇，「百度對此深表歉意」。

◎工商時報

●台商赴陸投資獲利匯回逐季攀升。因應大陸肥咖條款本月上路，上市櫃公司大陸投資收益匯回金額占累積原始投資金額比重從2017年第三季的14.73％，增加到今年第二季的17.73％，創下新高。金管會證期局副局長張振山表示，主要是國內資金需求增加，像是股利發放、購置機器設備等因素，導致匯回增加。

●全球金融危機適逢10周年之際，土耳其與阿根廷貨幣近月接連崩跌，引發投資者擔憂其他新興國家貨幣風險恐因此提高。日本野村控股（Nomura）公布最新報告指出，斯里蘭卡、南非等7大新興經濟體未來一年內爆發貨幣危機風險最高。

●大陸股市空頭持續發威，滬深兩市10日大跌後，昨（11）日漲跌互見，上證綜指收黑，收盤指數創2016年1月28日以來，逾2年7個月的新低，成交值低於千億元人民幣（下同），創2015年「股災」以來的新低水準。

●今年以來人民幣走跌，但國人卻對人民幣保單熱情不滅。金管會11日公布，2018年前7個月成長最多的外幣保單就是人民幣保單，新契約保費收入從去年同期的5.94億人民幣，大爆發到今年的58.74億人民幣，足足成長了889％；澳幣保單則呈現衰退，新契約保費收入從去年的15.07億澳元降至8.54億澳元。

(中時電子報)