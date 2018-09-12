幫助鋼琴新秀 鋼琴家胡瀞云打造費城PYPA青年鋼琴家音樂節

台灣旅美鋼琴家胡瀞云(第三排右二)創辦費城PYPA音樂節。(胡瀞云提供)

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2018美國費城PYPA青年鋼琴家音樂節(Philadelphia Young Pianists’ Academy - PYPA)上月落幕，反應熱烈，過去被錄取參加 PYPA音樂節的青年鋼琴家們逐漸在各地國際鋼琴大賽上獲得佳績，或考取美國及歐洲音樂名校，也讓PYPA音樂節被當地媒體譽為「未來鋼琴大師的搖籃」。

費城PYPA青年鋼琴家音樂節由台灣旅美鋼琴家胡瀞云2013年在費城創辦，並擔任音樂總監。胡瀞云說，當時只是希望透過音樂節搭建平台，幫助青年音樂家更順利推展音樂生涯，堅持六年，非常辛苦，但已經逐漸被外界肯定。

今年PYPA音樂節，首度移師到費城聲樂藝術學院(Academy of Vocal Arts )舉行，整體規模與深度都有突破，胡瀞云說，「聲樂藝術學院有更多的空間可以運用、練琴，鋼琴幾乎無處不在，這對學員來說太重要。」

胡瀞云自14歲隻身赴美，從一個人生地不熟的小留學生、2008年魯賓斯坦國際鋼琴大賽嶄露頭角，到2013年以青年音樂家之姿獨自在美國創辦音樂節，胡瀞云希望這個平台能夠幫助像她當年一樣對樂界陌生又渴望有所突破的年輕新秀。

今年PYAPA音樂節的師資除了寇第斯音樂院前院長葛拉夫曼(Gary Graffman)、鋼琴教授如Charles Abramovic來自天普大學、Mac McClure來自哥倫比亞國立大學及茱莉亞音樂院教授Jerome Lowenthal等，此外還有美國樂界包括作曲家、音樂節藝術總監等共襄盛舉，從多元的角度協助鋼琴新秀未來職涯發展。

下月胡瀞云將返台，回歸鋼琴家身分展開新一波巡演，10月6日將與國家國樂團(NCO)在國家音樂廳合作演出作曲家鍾耀光的鋼琴協奏曲《赤壁》、10月中旬於東海大學駐校教學之外，隨後也將受邀到湖南長沙音樂廳舉行獨奏會與大師班。

(中時 )

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