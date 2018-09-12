獨家》最竉溺客人火鍋！橘色涮涮屋插旗信義區啦

2018年09月12日 07:53 工商 姚舜

〈橘色涮漏涮屋〉的海鮮食材全都是活的，圖中重1.2公斤的沙公，肉多而甜且蟹膏飽滿。（圖／姚舜）

在〈橘色涮涮屋〉A9館除了可以高檔食材涮鍋，並可以享用生魚片。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉除食材用料高檔，其它菜色亦不俗，如〈和風生菜沙拉〉中除了生菜外並加了腰果和蟹肉棒。（圖／姚舜）

〈和風蘆筍豆腐〉豆腐中加了蘆筍汁蒸製，出菜時並搭配蟹肉增鮮。（圖／姚舜）

到〈橘色涮涮屋〉享用火鍋，服務人員會幫客人剝去蝦子、螃蟹與九孔鮑的殼，並代客人將玉米粒削入碗中，客人多數時「只要動口不必動手」，女性客人更必擔心「花容失色」。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉2年前開始供應小羔羊帶骨肋眼供客人涮食，是市場第一且唯一供應此高檔羊肉部位的火鍋品牌。(圖／姚舜）

羊肉帶骨部位會由服務人員分切後，由廚師裹薄粉輕炸再給客人享用，「一料雙饗」也是〈橘色〉的特色。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉涮涮鍋的湯頭是用老母雞肉、豬大骨與大量蔬菜，並加了柴魚和昆布熬製，比傳統日式涮涮鍋多了鮮甜味。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉首度揮軍百貨公司開店，標榜食材用料與服務與本店一致。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉的餐後甜點亦很講究，如〈杏仁豆腐〉除口感Q彈滑潤，並搭配了水蜜桃共陳。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉A9館內設有吧台型式的個人鍋用餐區，可接待8位客人啖鍋。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉A9館的裝潢與本館一樣，都是請日本設計師以現代和風設計。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉A9館規畫有兩間包廂，可供商務人士酬酢宴客或重視隱私的客人啖鍋。（圖／姚舜）

位在台北市信義區的〈橘色涮涮屋〉A9館，臨窗座位區可同時欣賞台北101樓與微風南山的景色。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉A9館與知名餐酒館〈Abrazo〉合作，設有吧檯並有專人設計特色的調酒讓客人享用。（圖／姚舜）

繼去年在北市內湖科技園區開設創新品牌〈Extension 1 by橘色〉後，18年前開啟台灣高檔日式涮涮鍋啖鍋食尚的橘色餐飲集團，正式揮軍挺進台北市信義區並在新光三越A9館開設〈橘色涮涮屋A9館〉，新餐廳並自即日起開始試營運，這不僅是〈橘色涮涮屋〉首次開設的百貨店，為迎合商圈客層外食消費用餐與聚宴需求，橘色餐飲更首次將日式高檔鍋物與西式調酒跨界融合，與知名餐酒館〈Abrazo Bistro〉合作在餐廳附設酒吧，除可讓候位客人有小歇休憩的地方，並有專業調酒師為客人特調各式飲料，創造啖鍋新體驗、並再度引領火鍋業界新食尚。

開在新光三越A9館的〈橘色涮涮屋A9館〉也是一「頂級景觀鍋物料理餐廳」，客人在臨窗區享用火鍋，可以台北101與微風南山大樓景致佐餐。橘色二代經營者執行長袁保華表示，除了地點不同並增加了酒吧區外，〈橘色涮涮屋A9館〉與本館和二館的菜單與服務內容完全用步，除涮鍋食材用料高檔、套餐的前菜與甜點一樣講究，蝦子、螃蟹、九孔鮑，等都有專人代客剝殼，甚至玉米煮熟了後都會有服務人員將一顆顆玉米粒削入碗中，方便客人享用，客人只需動口、完全不必動手，而這種「讓客人變懶的竉溺式貼心服務」，其實也是〈橘色〉立足市場18年猶能維持「不敗至尊」地位的關鍵之一。

〈橘色涮涮屋〉成立於2001年。眼見國人愛吃火鍋，市場卻沒有一家「真正高檔」的火鍋店，在美國開餐廳的袁永定看好高檔日式涮涮鍋後市，並聽從商界友人台北文華東方酒店董事長林命群建議，以「橘色」為餐廳品牌並租下台北市大安路「名人巷」內原周華健投資經營的〈木偶〉葡國菜餐廳，斥資1,200萬元請知名日本設計師丹下憲孝設計裝潢正式開店。

〈橘色〉的高檔不只是空間裝潢與食材用料高檔，餐廳秉持的的「私人會所式服務」與「慷慨主義」，是吸引政商名流、貴婦名媛一試成主顧的關鍵。

袁永定經營餐廳「很敢給」，且不與客人計較。他甚至授權外場主管，「該殺必死的就直接殺必死」、不必報告。如此大方爽快，給足了客人面子，〈橘色〉開業兩年後成了「台北最難訂位的火鍋店」。SARS期間，不少餐廳因沒有客人上門而熄燈，〈橘色〉業績卻不降反升，成了餐飲業界的「傳奇」。

幫客人剝蝦殼與蟹殼，是〈橘色〉傳奇經典服務之一。許多人外食用餐不點蝦、蟹，不只是因嫌麻煩，更怕「狼狽吃相」壞了自己的形象，女士小姐更怕因此「花容失色」故寧可不吃。為此袁永定要求同仁「代客剝殼」，使〈橘色〉成為市場第一個有此服務的火鍋餐廳。

除了第一個請國際級日本設計師裝潢餐廳，第一家全面採用高檔肉品與活水海鮮為火鍋涮料，第一家代客剝蝦蟹去殼外，〈橘色〉也是第一個在客人吃完了火鍋後，利用鍋中剩下湯頭煮粥的鍋物餐廳，這些市場創舉，讓〈橘色涮涮屋〉成了頂級精品火鍋領導品牌。事實上，這也是新光三越積極爭取〈橘色〉進駐的主要原因。

〈橘色涮涮屋〉首次進駐百貨公司開店，意味著立足市場近18年的高檔火鍋品牌，已注意到台灣外食餐飲市場「業者與消費都往百貨公司走」的趨勢，而欲讓更多新世代消費者認識〈橘色〉此一品牌。同時，這也象徵著〈橘色〉正式跨出集團化的第一步。二代經營者袁保華表示，百貨店若能得到目標消費者認同，〈橘色〉就將持續展店。

「用心」、「貼心」與「創新」，一直〈橘色〉的品牌DNA。袁保華表示，如今公司創新品牌〈Extension 1 by 橘色〉與〈橘色涮涮屋〉進駐百貨開設A9館，不僅是希望延伸品牌優勢，更是為了「永續」與「傳承」。因為，透過拓點展店才能活化員工同仁升遷管道，並為企業引進更多優秀人才。

位在新光三越 A9 館 7 樓的〈橘色涮涮屋〉「照例」請到日本知名國際建築師丹下憲孝親自操刀設計，並以「竹林」元素傳遞竹庭茶屋的用餐體驗。以現代和風裝潢設計的餐廳規畫有2間獨立包廂、用紗簾軟隔間的包廂，以及

單人鍋吧台區，可同時接待60位客人用餐。因新光三越「特許」其營業至晚上12點，所以它也是「信義區內高檔深夜食堂」。

「和本店與二代沒有不同」，袁保華表示，除了增加餐酒外，〈橘色涮涮屋A9館〉的產品與服務品質一致並沒有差異。不過我覺得，橘色A9店還多了一個賣點就是：同時面對台北101與微風南山的景觀視野。畢竟，在競爭激烈的餐飲市場，「美景」對餐廳經營者而言也是一大利器呀！

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