林佳龍：捷運綠線2020年將正式通車

2018年09月12日 08:19 中時 盧金足

台中市長林佳龍表示，投資是城市經濟發展的動力，台中市過去三年多以來共招商9000億，交通建設發展是吸引投資人進駐的指標。（盧金足攝）

台中市政府在南屯區公所舉辦第二場次「水與交通施政說明會」，由台中市長林佳龍率領水利局、交通局及民政局等局處首長，向市民說明水利及交通施政成果。

林佳龍表示，綠川、柳川成功整治，捷運綠線2020年將正式通車，捷運藍線也獲中央前瞻計畫核定，並與綠線、台鐵山線海線共站，加上未來的雙港捷運、大平霧捷運，大台中軌道路網將更綿密，台中經濟將進一步發展，也提升市民居住品質。

市府在南屯區舉辦「水與交通施政說明會」，由林佳龍主持，水利局長周廷彰、交通副局長馮輝昇進行簡報，說明南屯區前瞻水利建設及捷運綠線等交通規畫，民政局副局長盧政遠、新聞局副局長呂美莉、立委張廖萬堅、議員張耀中、議員何文海也出席，許多在地里鄰長及市民均到場關心。

「有水的城市很幸福！」林佳龍說，市府的目標是讓河川重見天日，綠川及柳川等河川環境營造，打造水與綠的城市空間，全國相關水利單位都前來觀摩；附近區域也隨著「舊城新生三支箭」：綠柳川整治、文化復興、台中大車站計畫，重新燃起希望與活力。

林佳龍強調，投資是城市經濟發展的動力，台中市過去三年多以來共招商9000億，交通建設發展是吸引投資人進駐的指標，捷運綠線2020年將全面通車，捷運藍線也已獲中央前瞻計畫核定，並與捷運綠線、台鐵山線及海線車站共站，未來雙港捷運、大平霧捷運核定後，將完成整體大台中路網系統，促進台中經濟成長，提升市民居住品質。

周廷彰指出，南屯區這三年的前瞻水環境與重大水利建設，不僅規畫雨水下水道、汙水建設及淹水點改善以外，還包含筏子溪環境營造及黎明溝水環境改善兩項工程，希望打造更多親民的水岸休憩空間。

今年3月完工的筏子溪迎賓水岸廊道，最讓人印象深刻的是「TAICHUNG」巨型立體裝置，吸引民眾取景打卡，顯眼的大台中地標也成為大學生拍畢業照的朝聖之地；綠蔭休閒廊道是民眾休憩散步的好去處，未來更規畫筏子溪全長共12.8公里的水域環境，創造更完善的運動與休閒水岸。

而過去黎明溝兩側砌石護岸破損，還遭排放汙水，對生態產生極大的影響，現在黎明溝透過阻隔汙水及水資中心流水回用改善水質，並採用綠色材料整建護岸，增加生物棲息地，打造親水環境；在正式開放前，水利局也帶領小朋友進行生態調查體驗，一起認識在地魚類生態，相信未來開放之後，將能成為生態研習河岸的良好場域。

周廷彰表示，這三年做的淹水點改善有很好的成效，五權西路交流道過去受地勢影響，每逢下雨就淹水，為改善淹水問題，水利局打造雨水下水道、使用排水箱涵截流、改建知高橋、設置抽水機，並改善南屯溪的楓樹橋橋墩及平等橋排水斷面問題，改建後的橋樑增加排水斷面，也大大提升排水能力，今年8月豪雨並未淹水；而南屯區預計在2019年可達雨水下水道建置率90％，為加強南屯區排水功能，也編列2000萬檢討規畫環中路以西的雨水下水道。

另外，在汙水建設方面，區內有文山水資中心及黎明水資中心，共可以處理3萬噸汙水，為翻轉民眾舊思維，文山水資中心採用大面積綠地與開放設計，變成親民空間，除了休憩以外，還提供給鄰里活動使用，從鄰避設施變成迎臂設施。

此外，市府原規畫之楓樹水資中心用地，決定使用其他公有土地建設，不僅靈活運用閒置土地積極投入汙水建設規畫，節省原本62億元用地徵收費用，也還給地主權益。

馮輝昇說，捷運綠線車站設計上以輕、簡、透為原則，並重視通風、節能、降溫等功能，可謂一座綠建築；目前捷運進度已至79％，正進行機電系統整合測試，包括行控中心、通訊設備等，不僅超越預期進度，執行狀況也相當順利，預計2020年全線通車。

位於南屯區的G12豐樂公園站，鄰近南苑公園、豐富公園及豐樂雕塑公園，擁有豐富綠地，因此，車站出入口設計特別結合公園意象，採用大面積植生牆，讓繁忙的捷運，增添自然悠閒的氣息，同時G12豐樂公園站所在的豐樂里，是彰化、烏日往來潭子、豐原的交通要道，未來將可扮演交通進出的樞紐。

地點得天獨厚，坐擁Costco、迪卡儂、文心秀泰廣場等商場，區內更設置8處iBike站點，未來站體營運後，將以此站為中心往外分布，並將持續增設，營造當地舒適生活圈，打造真正的永續運輸生活圈。

為因應未來捷運綠線通車後，周邊地區將有大量人流與車潮，進而產生的停車需求，已規畫將G12豐樂公園站附近的正心平面停車場進行立體化，並獲前瞻基礎建設補助興建地上四層、地下兩層的立體停車場，完工後將提供約250格汽車停車格，屆時除可整合捷運沿線停車轉乘，也可改善當地停車空間不足問題。

立委張廖萬堅表示，國道一號增設銜接台74線系統交流道工程，目前正在積極爭取於10月底全案核定，年底前動工，三年完工。 無論交通或水利，市府都已爭取到預算，但建設都需要時間進行，包含核定、規畫、修正、環評、發包等，請市民共同見證台中市發展下一個百年奠基工程。

(中時 )