中市府首創社工安全工作環境及設施設備基準

強化社工執業安全，台中市府首創社工安全工作環境及設施設備基準。（盧金足翻攝）

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台中市公私部門社工人員將近2000人，隨著社會問題複雜性及服務需求增加，為維護社工安全，市府社會局全國首創訂定「台中市社會工作人員安全工作環境及設施設備基準」，明訂進用單位應針對其工作環境進行檢視及風險評估，提供所需安全防護設施設備，希望進一步強化社工執業安全。

社會局表示，台中市在2014年5月公布實施《台中市社會工作人員人身安全保障自治條例》，是全台第一個也是目前唯一以法律位階保障社工人員執業安全的城市，為落實強化社工進用單位對於工作環境安全檢視及充實安全設施設備之概念及方向，依據該條例訂定《台中市社會工作人員安全工作環境及設施設備基準》，由法制規範社工進用單位保障社工人員執業安全。

此外，社會局建置社工人員執業安全相關流程及計畫，包含通報處理、安全評核、重大事件處理及執業環境輔導等內涵，藉此讓社工人身安全事件獲得妥善處理，作為進用單位工作環境改善依據，以及建立分階段輔導社工進用單位機制。

為擴大適用各目的事業主管機關等各領域社工人員，社會局初步研擬《台中市社工人員執業安全相關流程及計畫》。

社會局長呂建德指出，目前規畫2018年至2021年以輔導社會局委託及補助之社工進用單位為主，將社工執業安全指標納入評鑑查核指標或加分項目，至今已完成近4成件數，預計今年底全數完成社工執業安全評鑑查核。

社會局表示，2022年至2024年將輔導範疇擴及轄內社工進用單位，由各領域社工進用單位進行執業安全自我成效檢核，希望逐步由下而上提升社工執業安全意識及工作環境保障。

(中時 )

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