蔡政府無能 李婉鈺：有些地區掛上民進黨籍就掛了！

2018年09月12日 08:14 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨政府執政後民調低迷，外界都在關注會對民進黨籍參選人造成多大影響。對此，無黨籍新北市議員李婉鈺直言，人民需要政府時卻感到政府無能就會越來越唾棄，導致有些地方掛民進黨參選，就是沒有機會。昔日綠營總說「支持某某某等於支持馬英九」，現在也已經回到民進黨身上。

年底選戰腳步近，各個候選人都卯足全力跑行程，爭取選民支持。然而，8月底台南、高雄淹大水，這兩地向來有民進黨鐵票倉之稱，但蔡政府勘災卻引發許多爭議，包括總統搭雲豹車、行政院長賴清德、內政部長徐國勇講幹話；此外，副總統陳建仁那時卻帶著全家到金門遊玩、民進黨立委邱議瑩也被爆在高雄淹大水時出訪波蘭。這些官員頻出包也讓許多人好奇會不會影響到年底選舉。

曾在2014年遭民進黨開除黨籍的李婉鈺，以無黨籍參選市議員，積極拚連任。據中評社報導，李婉鈺被問及對於民進黨支持度下滑，選舉掛民進黨參選是否較以往更不佔優勢？李認為民進黨高層現在無法傾聽民意，例如這次水災勘災，很多行為都不被認同。李說當人民越需要政府卻感到政府無能時，就會越唾棄，「因此有些地方掛民進黨就是沒有機會勝選」，就像以前選舉綠營總說支持某某某等於支持馬英九，現在這口號回到民進黨身上，讓她感到非常痛心跟失望。

至於無黨籍參選的劣勢，李婉鈺坦言「沒有資源」。她說民進黨或是國民黨的候選人舞台會多一點，黨內的大老站台，也會配票，且民進黨支持者會自動配票，讓民進黨籍的當選機會增大。

(中時電子報)