自嘲作品90％爛片 周潤發談27年前喪女之痛

2018年09月12日 08:13 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

周潤發(發哥)近日忙著宣傳新電影《無雙》，他接受《魯豫有約：說出你的故事》專訪，坦言不介意早期被指「票房毒藥」，雖然演過的爛片佔90%，但作為演員他盡了本分，他也談到自己的感情世界和當年喪女之痛是如何走出來的。

發哥當時是電視圈天王，但電影票房卻慘不忍睹，不過他認為每部戲都有命，不是演得好觀眾就喜歡，可能演得很爛他們也喜歡，「我演過的爛片佔90%，好的不到一、兩部」，但作為演員他盡了本分，笑說：「演得爛但演得很好，因為爛的戲很難演，要演得爛是很難的。」

發哥和發嫂陳薈蓮1991年曾經歷喪女之痛，發嫂花了7年才走出傷痛，夫妻倆也決定不再生孩子，發哥也談到這段過往，他坦言自己很快就釋懷，沒有難過太久，「因為兩個人同傷悲，對任何一方都沒有好處」，他只有不停鼓勵太太，而他紓壓的方法就是靠運動、爬山，「最重要是性格，我特別的樂觀，什麼都不看重」。

早已講過會把財產裸捐的發哥，表示不會不收錢拍戲，「賺錢和片酬是一種形態，每個人都應該守規矩」，對於外界很好奇他的感情世界，他坦言自己很花心，他在電影談很多次戀愛，「雖然戲是假的，但投入的感情是真的」，其中和他對手戲最多的鄭裕玲，兩人關係既是朋友又是女朋友跟老婆，而他現在生命中最愛，就是母親和發嫂。

(中時電子報)