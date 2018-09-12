比日本燕子、美東颶風更狂 吳德榮：山竹堪稱地表最強風暴

強颱山竹今晨2時最新路徑潛勢圖。(擷圖自中央氣象局)

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中時電子報
/綜合報導
氣象專家吳德榮指出，山竹(圖右)與此時直撲美東的颶風佛羅倫斯(圖左)相較，強度更有過之無不及，堪稱此時「地表最強風暴」。(擷圖自吳德榮「三立準氣象·老大洩天機」專 欄)

山竹颱風昨日增為強颱後，威力仍不斷增強中，從關島遭其肆虐的狂風暴雨影像，可知其破壞力相當駭人。氣象專家吳德榮指出，預估山竹強度將平燕子的記錄，若與此時直撲美東的颶風佛羅倫斯相較，更有過之無不及，堪稱此時「地表最強風暴」。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，目前各大洋共有7個熱帶系統，昨(11)日大西洋颶風佛羅倫斯(Florence)，強度定為120浬/時，屬第4級颶風，美國東岸為防災撤了沿岸150萬人。同一時間，山竹颱風被美國定為135浬/時，因兩單位皆採1分鐘平均風速，相較之下山竹明顯略勝一籌。

若拿山竹與造成日本嚴重災情的燕子相比 今晨氣象局最新估計，山竹強度增強為55公尺/秒，此強度與燕子最強時相同；日本也估出，可平燕子最強記錄(110浬/時)；美國則估山竹為140浬/時，已相當於大西洋第5級颶風，未來兩天，有機率挑戰其估計燕子150浬/時的記錄。

早先氣象說，山竹路徑與對台影響將在周四較為明朗，但依歐洲、美國及台灣預測模式，其路徑漸趨一致往南修。

吳德榮指出，氣象局今晨路徑潛勢預測圖，及最新歐洲模式模擬顯示，山竹受太平洋高壓的氣流所導引，偏西再轉西北西，朝巴士海峽前進，其路徑稍往南修，中心略觸及呂宋島東北端。另一方面，美國模式模擬周六(15日)20時，山竹中心已擦過呂宋島東北角進入巴士海峽，綜觀各國模式，山竹路徑不斷往南修；也使得原先對台灣「非常嚴重」的威脅，減輕了不少。

(中時電子報)

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