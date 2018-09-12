最強怪獸颶風「佛羅倫斯」 美東5百萬居民受威脅

由國際太空站拍攝、逼近五級規模的颶風「佛羅倫斯」空拍照片。（圖/路透社）

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中時電子報
Trump says government 'ready as ever' for Florence

據美國CNBC新聞報導，美國東南岸各州近日皆如臨大敵，強度不斷上升、被氣象單位譽為「怪獸級」的最強颶風佛羅倫斯（Hurricane Florence），即將登陸與襲擊美東地區，目前已有包含維吉尼亞、南北卡羅萊納、華盛頓特區、佛羅里達、馬里蘭等多個行政區，均發出撤離與警戒命令，至少有540萬居民被迫撤離家園。

強烈颶風襲美東南岸 海軍30艘艦艇出海「避難」

事實上，就連美國海軍（US Navy）都已下令、為避開已逼近五級的颶風威力，維州諾福克軍港（Norfolk）內、約30艘大小艦艇都將出海「避難」。從颶風預報中心（National Hurricane Center）的估算路線判斷，佛羅倫斯颶風很可能在北卡羅萊納州登陸，這也將成為該州繼1954年以來，規模、威力與破壞程度最強的一個颶風。

一早就在白宮聽取颶風簡報、並呼籲民眾盡快避難撤離的總統川普。（圖/路透社）

佛羅倫斯颶風未來數日的行徑和衝擊範圍。（圖/美國國家颶風中心）

美國氣象單位認為，以拋物線沿著東南岸一路北上、佛羅倫斯颶風的威力將逼近最高的五級門檻附近，風速最高達到241公里/小時，暴風直徑達804公里寬，其影響範圍和破壞力不如小覷。東南岸的南、北卡羅萊納州與維吉尼亞州3州，均已下達海岸區疏散撤離的命令，而美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）也加緊戒備，作為任何可能出現的災情預防與物資補給工作。

首當其衝的北卡羅萊納州，許多居民開始為自家住宅補強防止風災損害。（圖/美聯社）

博物館外堆滿沙包，嚴防淹水造成文物損壞。（圖/美聯社）

不只從地面與海面能感受其威力，就連太空上的國際太空站（ISS）和航太總署（NASA），都拍到了颶風的完整構造，縝密的雲層、清晰的中心眼和巨大的影響範圍，都讓美國從聯邦至地方單位不敢小覷。總統川普（Donald Trump）更一早取消部份出訪行程，要求聯邦政府盡快做好預防措施，並強力呼籲、居住在颶風影響內的居民應盡快離開，保障自家生命財產安全。

但佛羅倫斯都還未登陸，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）卻又公布了另一個讓人憂慮的訊息，在大西洋與加勒比海區域、似乎又有另外3個強烈颶風同時形成。其中，從行進路徑判斷，包含目前為二級颶風的海倫娜（Hurricane Helene）與熱帶氣旋以薩克（Tropical Storm Isaac），恐將在未來隨佛羅倫斯之後襲擊美東地區。

(中時電子報)

文章來源：The hurricane that's about to hit the Carolinas could be the worst in 60 years

文章來源：Hurricane Florence Isn't Alone: 4 Powerful Storms Seen from Space in 1 Day

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