秋嚐旬味！日式「香菇栗子雞」品台灣食材

2018年09月12日 09:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入秋，正是品味料理好時機！按照日文的「旬」，意思是回歸到質樸追求，就能嚐到食物的美味！秋高氣爽來吃些不同的日式料理吧！有日本料理食堂推出應景的「香菇栗子雞」、「紅菱蕈菇飯」等料理，台灣食材、日式烹煮，用舌尖品嚐台日道地旬味。

香菇栗子雞。（Maido Ookini Shokudo提供）

Maido Ookini Shokudo(日本最大連鎖食堂)推出秋季新品，料理以日本家庭味道結合台灣在地食材，現點現做充滿媽媽味道的家庭風味打出知名度，深受家庭客與樂齡族的喜愛，今年秋季，食堂結合台灣當令食材與日本口味。

鯛魚金針花。（Maido Ookini Shokudo提供）

食堂秋季主推「鯛魚金針花」料理，特選肉質Q彈台灣鯛魚結合東台灣金針花以日本進口煮物汁燴炒，台日經典元素在舌尖美味切磋；「香菇栗子雞」則使用秋季食補珍饈-栗子入菜，性味甘溫不燥熱；而食堂一直以來擁有超人氣的炊飯，這次另有「紅菱蕈菇飯」，直選南台灣鬆軟菱角與日本進口醬湯以釜戶費時炊煮。

紅菱蕈菇飯。（Maido Ookini Shokudo提供）

秋色連波，時令養氣，食堂推出當令鮮食，特選栗子、菱角、野菇及金針花等秋季食材，請進食堂享受今年秋風的滋味。

(中時電子報)