暴風直徑800公里！怪獸颶風佛羅倫斯衛星空拍照曝光

2018年09月12日 09:10 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

影音取自YouTube/CNN

4級強烈颶風(Category 4)佛羅倫斯(Hurricane Florence)來勢洶洶，美國佛羅里達、路易西安那、北卡羅來納和維吉尼亞等數百萬民眾緊急撤離，情況緊急就連美國海軍都下令，將停在維州諾福克軍港(Norfolk)的30艘軍艦駛離港口，前往大西洋躲避風暴。

4級颶風佛羅倫斯強度直逼最大的5級颶風，也是今年第一個襲擊美國本土的4級颶風，暴風半徑達到400公里，美國總統川普也火速批准東海岸數個州的緊急狀態聲明，足見佛羅倫斯威脅巨大。

國際太空站也公布了由衛星所拍攝的怪獸颶風佛羅倫斯空拍圖，透過照片可以看到，佛羅倫斯結構完整，規模龐大，正慢慢往美國本土前進，後面還跟著兩個低壓艾薩克(Isaac)與海蓮(Helena)，不過這兩個低壓預計不會登陸美國本土。

(中時電子報)