台北》罵反年改王八蛋 姚文智：是贊成柯文哲說過的話

2018年09月12日 09:11 中時電子報 邱文秀

姚文智附上柯文哲臉書截圖，說他罵反年改王八蛋，是因為贊成柯P過去這麼罵反年改。(姚文智臉書)

北市府盤點出5萬人次工作優先照顧退休公教人員，民進黨台北市長參選人姚文智昨酸台北市長柯文哲，說他不會把工作優先給反年改的「王八蛋」。但稍晚他又附上柯文哲臉書截圖，說他罵反年改王八蛋，是因為贊成柯P過去這麼罵反年改，又說他跟柯P不同的點是不會一面罵人王八蛋，一面開特權幫他們找工作。

民進黨台北市長參選人姚文智11日受訪，直批柯市府盤點出5萬人次工作優先照顧退休公教人員涉違法，傲慢到無法無天，未來他當市長會照顧退休公教人員，但若要優先把工作留給參與反年改鬧場世大運的「王八蛋」，他做不到。

稍晚姚文智又發臉書，並附上柯文哲過去臉書截圖。

姚文智表示「有人說，我今天說破壞世大運開幕的反年改團體是王八蛋不恰當，而且會有一種跟他們對幹的感覺？

我想表達幾點：

1. 絕大部分的軍公教人員都是奉公守法，配合政府政策，犧牲自己來換取下一代的未來，他們百分之兩百不是王八蛋。

2. 那些去世大運搗蛋，為了自己的利益，破壞國家的慶典的反年改團體，柯市長曾說，他們是王八蛋。我很少贊成柯市長，但是，這件事我站在柯市長這邊。

3. 我跟柯市長不同的地方在於，我不會一面罵人王八蛋，一面開特權幫他們找工作，這種為了選舉的兩面手法，我做不到。我就是反對有工作機會卻優先錄用這些反年改團體。」

PTT網友留言「蚊子放火，人多滅火，嗯，好玩嗎？」、「北七，被要求改說法了吧」、「人多又上線了」、「真的嗎？你真的這樣想嗎？」、「文智障來不及了 還拉柯P幫你背書」、「王定宇這時就閉嘴？不是說柯罵髒話要道歉」、「翻譯米糕：投我的就不是王八蛋」、「他是不是一天不得罪人全身會發癢」、「姚人多應該又嘔出好幾兩血」、「王八蛋也包含去年世大運那群獨派垃圾」、「姚這樣正常發揮我就放心了」。

(中時電子報)