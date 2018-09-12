安全評估過關 美軍重啟接收AH-64E阿帕契直升機

2018年09月12日 09:36 中時電子報 李靖棠

據防衛新聞（Defense News）報導，今年4月份、因懷疑主旋翼固定螺栓（strap pack nut）出問題，且製造商波音（Boeing）也未能第一時間承諾改善，暫停接收AH-64E型阿帕契直升機（AH-64 Apache）的美國陸軍（US Army），日前由航空隊長官陶德准將（Thomas Todd）宣布，波音已通過安全評估、美軍將重啟接收新型阿帕契戰鬥直升機的計畫。

US Army RDECOM - AH-64E Apache Guardian Attack Helicopter Technology Upgrades & Improvements

美軍一度對於、需要忍受多種氣候和環境「挑戰」的螺栓出問題，感到非常不高興，陶德准將更在4月份聲明中批評，「這不僅會造成直升機的旋翼出問題，更直接對於飛行員與載運的官兵安全產生疑慮。」面對軍方的壓力，波音已在6月份重新設計阿帕契直升機的固定螺栓，而新款的螺栓、在通過安全評估後，會先讓正在服役中的AH-64D型替換，範圍亦包含海外用戶。

名氣超高、美軍與盟邦最喜愛的戰鬥直升機之一：AH-64阿帕契。（圖/波音官網）

以美洲原住民阿帕契族命名的戰鬥直升機，是當前美軍與其友邦最著名的主力戰鬥直升機，最早由休斯飛機公司（Hughes Aircraft）生產製造，目前則由波音負責。1983年開始生產、1986年正式投入服役，是美國陸軍、日本、以色列空軍和中華民國等的主力直升機。

可搭載火力中，除了30公釐M230鏈炮外，還能掛載地獄火飛彈（AGM-114 Hellfire）與火蛇70航空火箭彈（Hydra 70），精密的雷達系統與飛行員夜視系統，最大飛行距離達1,900公里，都讓阿帕契直升機被受好評。

事實上，美國陸軍從2013年起，就發現類似問題，但5年來，仍先後發生了8起意外事故。2016年在肯塔基州墜毀、造成兩名飛行員殉職；4月初在同一基地、又再一次發生墜機事件，同樣造成兩名駕駛員身亡，讓本就缺少飛行員的美軍大感無奈。如今問題解決後，美國陸軍預計在2019年12月前完成麾下所有阿帕契和衍生型號的更換作業。

(中時電子報)