梁文傑爆 蔡英文兩度邀吳音寧任不分區立委被拒

2018年09月12日 09:50 中時電子報 邱文秀

梁文傑爆蔡英文兩度邀吳音寧任不分區立委被拒。(PTT)

北農總經理吳音寧近來與北市府在市場改建議題上頻頻過招，甚至一反過去「罵不還口」的低調姿態，透過臉書、新聞稿，甚至親上媒體反擊。綠營內部傳出，吳會在2020進入不分區立委名單。民進黨議員梁文傑上政論節目時爆料總統蔡英文在2012及2016年都詢問過吳音寧，是吳拒絕，不然她早就是不分區立委了!

北農總經理吳音寧近來與北市府在市場改建議題上頻頻過招，甚至一反過去「罵不還口」的低調姿態，透過臉書、新聞稿，甚至親上媒體反擊。綠營內部傳出，吳之所以攻勢凌厲，是因黨內新潮流系有意拱她2020進入不分區立委名單。對此，吳音寧回應，沒有接到徵詢。

民進黨議員梁文傑在10日的政論節目中談及此事說「拜託你!蔡英文總統早在2012年就已經問過吳音寧要不要做不分區，2016也邀了一次，是吳音寧覺得自己不適合做政治人物她拒絕，不然她早就是立委了!」

PTT鄉民截圖發文說「不要再說吳音寧沒有資格當北農總經理了好嗎?吳音寧原本可以是立委耶!」底下網友留言「新潮流捅刀囉」、「希望下一次推薦當不分區第一位」、「總統的女兒」、「謙虛 年薪900萬拒領 只領250萬」、「還好沒有問要不要當總統」、「新潮流這樣拉蔡英文下水 直接不演了= =」、「真的很偉大 900萬不領只領250萬」、「原來不分區就這種能力 靠爸萬歲」、「小英可能是在510身上看到年輕時候的自己」、「立委只要會罵人，專業度不夠神隱還沒事」、「年薪250變年薪900欸 還好她拒絕了 雖」、「原來文傑是我柯臥底大將軍!!失禁失禁」、「行政院長才合適 賴神旁邊去玩沙啦」。

(中時電子報)