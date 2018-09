鮭魚饗宴！味噌鮭魚腹壽司嚐旬味、肋眼牛排品海陸

2018年09月12日 09:50 中時電子報 林宜靜 /整理報導 /整理報導

夢幻食材+創意名廚,鮭魚界的和牛會變成什麼樣的料理饗宴呢?來自紐西蘭的Ōra King國王鮭為風行歐美飲食圈的奢華食材,如同和牛般滑嫩的細膩口感,被全球米其林餐廳主廚視為「夢幻食材」。為讓旅人有機會享受頂尖的味覺體驗,eslite hotel誠品行旅邀請自2016年連續三年擔任紐西蘭國王鮭御用大使,同時亦是紐西蘭頂級渡假莊園Wharekauhau Country Estate行政主廚的Marc Soper前來快閃獻藝,將Ōra King國王鮭的每吋魚身發揮至淋漓盡致,如味噌鮭魚腹壽司、肋眼牛排佐咖啡醬汁等系列佳餚,於9/11晚間時段及9/12午間時間推出「極致鮭魚饗宴」

雙重奏佐葡萄柚茴香沙拉。(誠品行旅提供)

素有「海中和牛」美譽的Ōra King,為國王鮭中的頂級品牌,全年產量稀少,僅佔全世界鮭魚總量不到1%,大量的天然油脂含量,口感如牛油般滑嫩,連美國廚藝界教父Thomas Keller都曾誇讚「Ōra King is the best salmon」。

精彩絕倫的菜色首推「琴酒漬Ōra King佐奇異果莎莎醬」,概念來自墨西哥塔可捲餅,將白蘿蔔薄片創意取代捲餅,堆疊上以鮭魚丁、杜松子酒、小黃瓜、香草油、檸檬汁、紅辣椒與奇異果等食材組成的莎莎醬,獨特的清新與辛辣氣息,為料理賦予一絲清澈口感。

紐西蘭Silver Fern Farm肋眼牛排佐咖啡醬汁。(誠品行旅提供)

「低溫烹調Ōra King沙拉」將魚腹部位先以檸檬皮醃製後,搭配以蘋果醋醃過的花椰菜、夏威夷果、蔓越莓,以及芹菜根泥,勾勒獨特的清新滋味。

自2016年連續三年擔任紐西蘭國王鮭御用大使Marc Soper。(誠品行旅提供)

「麥盧卡蜂蜜雞湯襯Ōra King龍蒿餃襯及綿羊奶泡泡」為Marc Soper回味小時候最愛的食物-烤雞為靈感,將富有濃郁香氣的麥盧卡蜂蜜與雞肉一同烘烤後萃取出鮮美雞湯,龍蒿擁有如八角、柑橘與胡椒的微辛辣氣息,華麗串連整體細緻味覺。

「冷燻Ōra King義大利麵」以米型麵創意取代,拌入南瓜泥、椰奶、煙燻鮭魚丁及紅椒等,展現滑順中帶著奶油香氣的優雅風味。

「Ōra King紫菜捲佐味噌鮭魚腹」先將豐腴的魚腹部位先以味噌與清酒醃漬入味,再以帶著海洋鹹味的紫菜包覆捲起後烘烤至恰好的五分熟度,灑上日式香鬆、鹹鴨蛋碎、醃燻鮭魚粉,佐著芥末豆泥與壽司飯,展演高雅繽紛的五感體驗。

「紐西蘭Silver Fern Farm肋眼牛排佐咖啡醬汁」選用來自天然純淨紐西蘭放養的草飼牛肉,將肋眼心浸泡於牛油內舒肥,提昇牛肉的濃郁香氣,上蓋部位則以香煎方式呈現,表面裹上的翠綠香草,增添品嚐間的優雅風韻。

甜點部份亦有亮眼的展現,「蜂蜜綿羊優格奶酪」為充滿紐西蘭風情的天然羊奶酪,將質地滑順的卡瑪希蜂蜜拌入綿羊酸奶,搭佐混合著昆布粉、燕麥及多種堅果共同烘烤至酥脆的堅果脆片,與酸甜的奇異果莎莎醬碰撞出美妙的味覺。

酒類:

★中時電子報關心您:喝酒不開車,飲酒過量,有礙健康!

(中時電子報)