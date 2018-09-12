促轉會淪為打手 羅智強：墮落、無恥

2018年09月12日 10:11 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

促進轉型正義委員會，簡稱促轉會，自今年5月底成立以來爭議不斷，對在野的國民黨政治追殺，前總統府副秘書長羅智強今臉書表示，「墮落、無恥！令人火大!」，他點名「促轉會６打手」，及８名綠委做「側翼」，對侯友宜政治追殺，並說，應該要立「追究東廠法」，打撃「東廠走狗」。

據《鏡傳媒》報導，爆料曝光了促轉會會議記錄，稱8月24日下午副主委張天欽，召集部屬開會，其中談論到要操作國民黨新北市長參選人侯友宜在鄭南榕事件的角色，點名侯友宜，「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」等語。

羅智強點名，促轉會副主委張天欽、主祕許君如、研究員蕭吉男、研究員曾建元、副研究員張世岳、副研究員吳佩蓉，等6人士是綠營打手及民進黨8位「側翼」立委，「窮盡謀算，鐵了心不講法律、不講證據，就是先射箭再畫靶，要找到例子定侯友宜的罪」。

他強調，帶他日政黨再輪替執政後，應該要立「追究東廠法」，用民進黨最擅長的「溯及既往」、「轉型正義」，回溯重罰這些利用政府資源打撃不同政黨的政治打手、「東廠走狗」。

羅智強認為，「對惡寬容，就是對善的最大殘忍！不讓這些可鄙的走狗們受到制裁，台灣民主永無寧日！」

(中時電子報)