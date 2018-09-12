土國取消大陸1.27兆高鐵訂單 陸媒：原因讓人無奈

今年5月8日，在土耳其安卡拉，土耳其工程師在國際高鐵大會上與大陸「復興號」高鐵列車模型合影。（新華社）

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大陸高鐵可說是大陸產業輸出的一張名片，正快速地走向全世界。然而這並非一帆風順，繼此前馬來西亞中止大陸高鐵建設專案後，大陸鳳凰網報導稱，土耳其傳出消息，之前和大陸合作的2800億人民幣（下同；約合1.27兆新台幣）高鐵建設項目突然被終止，將轉向與德國合作。其原因是德國願意提供土耳其巨額貸款。

大陸鳳凰網引述德國媒體報導指出，從土耳其傳出消息，土耳其之前和大陸合作的高鐵建設項目突然被終止。土耳其放棄了和大陸進行合作，跑去和德國合作了。這一專案建設並不是小數目，總結價值2800億。如果土耳其將這個項目轉讓給了德國，將會給大陸帶來不小的損失。

報導稱，由於美國對土耳其的制裁，土耳其國內經濟直線下降。所以現在土耳其的重中之重就是要恢復國內經濟。如果想要將國內經濟拉升起來，國內的基礎建設必須要完善。所以高鐵就成為促進土耳其經濟發展的推進器，土耳其才會耗費巨大精力對高鐵進行修建。

報導指出，其實過去土耳其的高鐵建設一直都和大陸有著密切的合作。最典型的就是土耳其首都到土耳其最大一座城市之間的高鐵修建。這條線路全長500多公里，大陸當時承建150公里。這條安卡拉鐵路是大陸在海外承建的最長一條鐵路。所以土耳其對大陸的鐵路還是比較信任的。

報導稱，針對這份大訂單，大陸和土耳其方已進行了多次交涉。大陸高鐵絕對是物美價廉，但是土耳其並不滿足於此。土耳其方向大陸提出了很多附加要求，例如要求大陸給土耳其提供高額貸款等專案。雙方在討價還價的過程中德國一家高鐵公司插足，在多方面大陸和土耳其都未能談成，因此雙方的合作宣告破裂。

報導認為，此次土耳其選擇了德國高鐵並不是大陸敗了，而是因為德國答應幫助土耳其提供巨額貸款，土耳其才轉向了德國。土耳其現在國內經濟不景氣，因此不難想到土耳其為什麼會轉向的德國了。

(中時 )

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