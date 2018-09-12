小心! 「石頭噴濺打破玻璃」賓士車男女專騙貨車司機

2018年09月12日 10:24 中時 莊曜聰

台南市出現假車損真詐財事件，開賓士車的一對男女，在路上攔下大貨車，誆稱擋風玻璃遭貨車壓過飛出的碎石擊破，詐騙維修費用，遭網友上傳臉書社團踢爆。（翻攝照片）

「玻璃又破了嗎？」有網友在臉書社團貼文，指出日前家人開著拖車行經台南市柳營外環道時，突然被一對開著賓士車的男女攔下，並指著破裂的擋風玻璃，一口咬定遭到拖車壓到的石頭噴濺砸破，還獅子大開口索賠4萬元，拖車司機氣不過報警，才發現這對男女已是「慣犯」，因提不出證據，才不用賠錢，網友也呼籲同行遇到類似糾紛千萬別私了，留言釣出不少受害者，且地點從北到南都有。

網友11日在臉書貨車車友社團貼文，表示家人開著35噸拖車行經柳營外環道新榮中學附近時，被一部賓士車超車攔下，車內一對中年男女下車後，指著破裂的擋風玻璃，表示是被拖車輾壓後噴飛的石頭砸破，要司機負責。

拖車司機因為趕著上班，不想耽誤時間，向對方表明願意賠償維修費用，沒想到這對男女拿出1張影印單據，抱怨玻璃才剛修好就破掉，要價8萬元，要司機負責一半費用，司機一聽傻眼，立刻報警。

警方到場處理，並將雙方帶至派出所，有員警一看到就問「先生，玻璃又破了嗎？」並要中年男女拿出行車記錄器做為佐證，但這對男女卻拿不出來，無法證明經過，只能留下資料後悻悻然離開，拖車司機察覺有異，詢問警方後才得知近期也有其他司機「中招」，且損失數千到上萬元不等。

網友上傳臉書後，才發現受害人不少，且類似的賓士車流竄全台各地，從北到南都有相同案例，因大部分人都抱著花錢消災的心理，若不是騙徒獅子大開口，多半不會報警處理，網友氣憤不已，但也只能互相提醒注意，畢竟貨車司機賺得都是辛苦錢。

(中時 )