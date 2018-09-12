民進黨從強盛走下坡 沈富雄重話：我們看錯蔡英文

2018年09月12日 10:19 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨剛上任時支持度高，民眾對蔡政府執政充滿期待，但現在支持度卻急速下滑。對此，前民進黨立委沈富雄今早接受電台專訪時表示，民進黨從強盛走下坡，唯一原因是看錯總統蔡英文了。

沈富雄稍早接受「蔻蔻早餐」專訪，被問及柯P到底有沒有可能選2020，沈則說「他如果覺得有機會，他不會放過」。沈富雄認為，選票當然是重要一環，但柯也會看民調，以目前民調來看，柯不會輕易放過。沈說目前看好度、當選度都贏過蔡英文，且賴清德不見得會取代蔡英文，沈認為柯參選可能性非常大。

至於民眾對於蔡政府執政充滿期待，但是現在情況不一樣，是政黨對立、意識形態對立還是年改等改革的衝擊讓選民反彈？沈富雄則認為，所有改革都要做，但是方向、宣傳對老百姓的說服力都很差勁，沈富雄更直言，「不管是不是綠營都看錯蔡英文」。沈富雄說民進黨為何從強盛走下坡，唯一原因是「我們看錯總統」。

沈富雄笑稱，有些綠營說蔡英文是國民黨來民進黨埋伏的，是李登輝的人且是幕僚出身，本性沒改。他說看蔡英文到現在要做的事沒好挑剔，但膽識夠不夠是重點。他說若蔡贊成同婚就幹，怕得罪長老教會就不要幹。此外，沈說年改只是冰山一角，勞工保險才是讓台灣垮的，蔡連動都不敢動。沈提及，他三度進總統府，他有他的看法，副總統陳建仁聽進去了，林萬億甚至說他的意見不錯，但最後一次陳建仁跟沈說，他的建議差一個人點頭就沒事了。「我說那就不用想了」，沈說他非常了解總統，猶豫不決、瞻前顧後，是她的本性，展現在每一個有困難度的問題，本性就出來了。沈認為改革不夠徹底，惹得反彈跟謾罵遠大於收到的效果，得不償失。

對於2018選舉，沈覺得民進黨輸是一定的，他不排除大輸的可能，且台中、新北都輸。沈說還有一個多月，有很多可以讓氣勢氣勢崩盤的。他覺得台中要急速往上以中央執政的作法困難度，往下拉的阻力比較大。至於民進黨會不會在2020換將，沈說他曾說過，不排除2020民進黨候選人不姓蔡，但不是被逼也不是派系鬥爭，而是蔡自己以為，「我再選太不識相了」。

(中時電子報)