女法官千萬遺產指定留孫 獨子竟想獨吞

前大法官徐璧湖。(中時資料照 王遠茂攝)

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中時電子報

女法官協會創會會長張仁淑前年死亡，生前立下遺囑，委託前大法官徐璧湖及姪媳楊莎蓁擔任她的「遺囑執行人」，張的獨子陳怡之竟將2名遺囑執行人告上法院。如今爭產內幕曝光，原來陳怡之有2名「同父異母」女兒，張仁淑掛念從未照顧過這2個孫女，遺願就是盼2名孫女能相認，並獲贈她一半的遺產，孰料獨子竟跳出來想獨吞母親遺產。

張仁淑於2016年1月7日死亡，繼承人兒子陳怡之欲提領她的帳戶存款，但銀行及郵局主張遺囑執行人曾出示遺囑，因此不讓陳提領，陳因而提起民事訴訟，要求返還母親的寄託物「存款」。

這件女法官獨子爭產官司，背後故事其實是「奶奶疼孫」。據了解，張仁淑遺產除了存款，還有一棟價值3千萬的房產，但已被陳怡之變賣。但陳還想拿走母親存款，遭到徐、楊2人出示遺囑阻止。

楊莎蓁向《鏡週刊》表示，姑姑張仁淑一直掛念沒有照顧到自己的2名孫女，因此姑姑拿最高法院判決用紙為自己立下「自書遺囑」，僅將應繼分的特留分給兒子，並強調不動產與動產的1/2需遺贈給陳怡之的女兒、自己的2位孫女，同時詳列保險箱內的紀念品以及首飾，希冀按長幼之序分配。

楊莎蓁更說，姑姑逝世時，陳怡之人在美國因「業務家事繁雜」沒有現身，卻向她們索取遺囑，在看到遺囑中「有自己的名字」後，才訂機票回台。

(中時電子報)

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