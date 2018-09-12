傳黨產會將認定中影為國民黨附隨組織 凍結全數資產

中影位在西門町的新世界大樓(圖/高德順攝)

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中時電子報
整理報導

前國民黨主席馬英九涉賤賣三中黨產，經台北地檢署依違反「證券交易法」特別背信罪起訴後，媒體今(12日)報導，行政院不當黨產委員會經過調查，將在9月18日（下週二）認定中影公司為國民黨之附隨組織，全數凍結中影資產。國民黨痛批，黨產會從沒有針對此事開過任何一次聽證會，十足的政治辦案、噁心至極！

根據自由時報，北檢偵結三中案後，黨產會立案調查的中影、中廣二案，今年9月起將陸續收網祭出處分，「先中影、再中廣」，黨產會正撰寫中影處分書。黨產會發言人施錦芳證實，經黨產會調查，中影無庸置疑為國民黨的附隨組織，並以非相當對價脫離國民黨控制，將盡速在九月做出認定。

報導指出，據文獻史料或國民黨對外說法，中影、中廣在過去「百分之百」為國民黨所有。黨產會調閱檢方起訴書及卷宗，發現諸多更新、更明確證據。調閱當年被特偵組「查無不法」簽結的三中案卷宗，前黨產會主委顧立雄、委員連立堅發現「中影股權鑑價低估」，中投公司2006年以每股65元價格出售中影股權，顯低於市場行情。黨產會也約談替中影做會計簽證的林寬照，發現西門町新世界大樓、中影文化城、八德華夏大樓，是以「公告現值」估算。黨產會蒐集事證後，正式向北檢告發，檢方之後找到馬英九唆使「回饋」出售黨產的錄音檔。北檢檢察長邢泰釗在起訴馬英九時曾表示，這是10多年前的錄音，不可能變造。

國民黨發言人洪孟楷質疑，黨產會在主委林峯正9月8日才剛滿就任周年的此時要認定中影為國民黨附隨組織，根本就是要趕著交成績單；為清算鬥爭國民黨，連程序都可以忽略，行為令人不齒。

(中時電子報)

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