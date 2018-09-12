山竹周六最有感！一張圖透露全台侵襲機率有多大

2018年09月12日 10:28 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

山竹颱風七級風暴風圈未來120小時侵襲機率最高的地區分別是恆春52%、高雄44%、屏東40%。(圖/氣象局)

天氣風險公司預報山竹颱風周末各地影響。(圖/天氣風險臉書)

今年編號第22號颱風山竹，已增強為強烈颱風，中央氣象局預測，受到颱風外圍環流影響，周五下半天開始有雨，周六是山竹颱風最接近台灣的時候，周五中午前後可能發布海上颱風警報。從氣象局網站「各地區暴風圈侵襲機率」可清楚看出颱風七級風暴風圈在未來120小時全台各地的侵襲機率有多大，其中侵襲機率最高的分別是恆春52%、高雄44%、屏東40%。

根據氣象局最新預測，山竹未來將持續朝偏西路徑，往呂宋島方向接近，周六最接近台灣，預計會從呂宋島北端通過，接近恆春半島近海，周五中午前後發布海上颱風警報的機率較高，台灣東半部南部區是主要受影響範圍。

至於會不會發布陸上颱風警報還要再觀察，如果會發布則是以周五深夜到周六的時間點最有可能，如果颱風路徑往北偏，影響台灣的程度會再增加，若往南偏則影響較輕微，不過都會出現大雨或豪雨程度的降雨，周五到周六雨勢最明顯，一直到周日下半天才會逐漸緩和。

另外，天氣風險公司也在臉書中指出，依照目前氣象局及各模式預報，雖然山竹颱風登陸機會不高，但周末對台灣的天氣仍會有明顯影響，並統整出各地風雨預測如下：

🔺北北基桃竹：強風、大浪、陣雨。

🔺苗栗到台南：位於背風面，受沉降作用影響，高溫炎熱。

🔺高雄屏東：有短暫陣雨。

🔺宜蘭花蓮：強風，雨勢明顯。

🔺台東恆春：位於迎風面，風雨最劇烈。

根據天氣風險公司預測，山竹颱風大約是在周六上午的時候通過呂宋島北端或巴士海峽，所有沿海及綠島、蘭嶼和小琉球的風浪會非常大，提醒民眾盡量避免前往海邊及山區。

(中時電子報)