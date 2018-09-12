藍委對促轉會宣戰 嗆預算全刪 張天欽下台

2018年09月12日 10:49 中時 周毓翔

促轉會副主委張天欽開會對話被周刊披露，國民黨立院黨團質疑促轉會濫用人民納稅錢對在野黨搞清算鬥爭，還公然介入選舉。國民黨團總召江啟臣痛批促轉會不輸白色恐怖，並要求張天欽等人下台，蔡總統及行政院長賴清德要道歉，並且促轉會預算國民黨將會提案全數刪除。

會議內容指出，張天欽點名國民黨新北市長參選人侯友宜就是轉型正義最惡劣的例子，並說「這個如果沒有操作，很可惜！」張天欽對此回應是被斷章取義，江啟臣則反問，要促轉會乾脆一點公布整個會議過程，還原過程，否則這樣的行為，對於即將開會的國會，朝野之間有毀滅性的傷害。

會中張天欽還講到「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」。讓江啟臣痛批噁心至極，「竟然以升格為東廠為榮！」江啟臣也指出，若根據《促轉條例》，促轉會還被賦予形同刑事訴訟的調查權、搜索扣押權，如果促轉會鎖定了侯友宜，是不是還可以要求他來說明？不配合還可以整他，「這會輸給白色恐怖嗎？會輸給威權時代嗎？」

首席副書記長吳志揚表示，此案不是單純國內事件，而是國際性的民主大醜聞，呼籲世界各國的民主組織來看看，這是不是台灣民主的大倒退？現在國內最大威權組織就是促轉會，「周處除三害，請促轉會先自我了斷。」

對於會議中提到的「8名當側翼的綠委」，吳志揚也點名就是民進黨司法法制委員會的8名綠委（柯建銘、段宜康、尤美女、許智傑、鍾孔炤、周春米、李俊俋、蔡其昌），他歡迎8名綠委自己開記者會自清，他也會關切這些人將來開的記者會跟發表的言論。

國民黨團書記長曾銘宗也批評張天欽囂張跋扈，是不顧政治倫理無恥的小人，蔡總統對此事知不知情，還是她交代的輔選任務？是否假轉型正義之名，行輔選之實，蔡總統跟賴清德都應該說明清楚。吳志揚也要求「張天欽們」全部下台，「歸建」民進黨競選總部。

(中時 )