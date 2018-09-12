敘利亞情勢緊張 美在中東首部署F-35B

2018年09月12日 10:47 中時電子報 楊幼蘭

在俄羅斯威脅敘利亞境內美軍，雙方持續增兵之際，美國海軍黃蜂級（Wasp-class）「埃塞克斯」號（USS Essex，LHD 2）兩棲攻擊艦滿載著F-35B隱形戰機，首度部署中東。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網與《商業內幕》（Business Insider）網報導，俄羅斯海軍8月已開始在地中海集結，準備和敘利亞政府軍聯手，攻佔叛軍最後據點伊德利布（Idlib）省。

由於敘利亞政府曾兩度動用化武對付平民，美國總統川普警告，只要大馬士革再動用化武，將帶頭與聯軍迅速反擊。

如今「埃塞克斯」號已載著能垂直起降的F-35B戰機抵達非洲之角（Horn of Africa）外海，儘管它在蘇伊士運河（Suez Canal）的另一側，和俄羅斯在地中海的艦隊隔河相望，但由於機動性強，加上F-35B能發揮隱形性能，發動突襲不成問題。

而這些首度部署地中海的F-35B戰機將在紅海附近演練，執行各式任務，像是如何為搶灘的海軍陸戰隊員提供空中密接支援，或是如何反擊等。

「我們的首要任務是危機反應，」第13陸戰隊遠征軍指揮官納姆斯（Chandler Nelms）說，「我們在這裡，就要即時而徹底地準備好地區作戰指揮官要我們從事的一切任務。」

而今年5月時，以色列已率先宣佈，F-35I「全能王」（Adir）已在敘利亞執行戰鬥任務，成為第一個讓F-35A戰機投入實戰的國家。

(中時電子報)