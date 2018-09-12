喝果汁增胖躲兵役破功 南韓12名大學生恐遭起訴

2018年09月12日 10:42 中時電子報 李靖棠

據新加坡海峽時報（Straits Times）報導，與台灣相同、屆齡男性都需服義務兵役的南韓，近日傳出一樁集體「增胖躲兵役」的鬧劇。來自首爾、12名同為古典樂專業的大學生，竟突發奇想地欲透過喝下大量果汁和蛋白粉，藉此增加自身體重、因而能在兵役體檢中，取得「體重過胖」的資格而免役，但他們在網路上的聊天紀錄，卻被該國兵務廳發現而破功。

Few young men in South Korea escape military service

負責官兵人力資源的兵務廳表示，這12名同學在網路上大肆分享「躲避」妙招，包含喝下大量蛋白粉、以及據稱能停留人體體內較長時間，富含蘆薈成份的果汁。但如今被軍方查獲其作弊手段後，除了將重驗和繼續服完兵役外，其中已有2人服完公共服務、4人正在進行，而其餘6人也已移送檢察官，等待未來的處罰裁定。

南韓官兵正進行跑步操演。（圖/南韓國防部）

兵役改革前的台灣，義務役時間為一年，但舉凡曾有軍訓學分者，均可申請減少服役天數，或可因為專長和體格條件，轉服行政單位的替代役。可是在南韓，幾乎所有的男性都必須在年滿28歲前、入伍服役21個月，即使是大牌明星、知名運動員等亦然，僅有少數因過重或過輕、或經診斷罹患特殊疾病與身障者，得以取得免役資格，改派到法院或圖書館服務。此外，對於運動員則設有「金牌條款」，若在亞運、奧運等賽事代表國家奪金者，即可獲得政府給予豁免兵役的權力。

事實上，隨著南北韓逐漸尋求「和解」，南韓政府也開始縮短義務役時間，7月份出爐的「國防改革2.0」計畫中，擬在2022年時、將當前屆齡18歲男性，赴陸、海軍與陸戰隊21個月的服役時間，縮短至18個月；空軍的24個月，則會縮短至22個月。新政策包括目前正在現役的官兵，由於整體服役期限將有所縮短，因此退伍時間有望提前。

(中時電子報)