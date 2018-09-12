北農派17人赴帛琉 朱學恒諷：押鏢護送500公斤寶貴水果

台北市議會財政建設委員會11日也針對此案進行討論，吳音寧同樣親自出席並進行專案報告。不過會議開始後國民黨議員陳重文及會議主席鍾小平卻要求吳音寧先道歉再報告，讓比鄰而坐的北農董事長陳景峻（右）及總經理吳音寧（左）有點剛尬。(鄧博仁攝)

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中時電子報
北農總經理吳音寧原定20日赴帛琉進行蔬果推廣喊卡，臨時改由業務部經理率隊前往。台北市議員徐世勳提供北農帛琉行程。(徐世勳)

北農總經理吳音寧原定12日帶隊到帛琉進行蔬果推廣，臨時改由業務部經理率隊，國民黨議員陳重文質疑，今年截至8月，北農淨利已比去年同期少1123萬，帛琉才2萬人口，北農帶17人出訪4天，僅1天有具體參訪行程，根本是假考察真遊玩。宅神朱學恒諷刺，也許北農有兼地下外交部的工作，派17人「是為了像是押鏢銀一樣護送我們大台灣帝國的寶貴500公斤水果」。

吳音寧昨到議會財建委員會專案報告，除了市場改建相關議題，曾在帛琉工作過的議員徐世勳也質疑，北農12日大陣仗率隊到帛琉考察，但當地僅2萬多人口，觀光客也才3萬多人，2間超市規模和台灣的頂好超市差不多，北農一天銷售量就可抵上帛琉好幾年的需求量，這趟行程算中高價位，考察效益有限。

吳音寧則解釋，此行是去帛琉推廣蔬果，約17人成行，每人團費2萬多元，包含農委會補助和北農自費，目前已談成500公斤的蔬果出口量，但淨利仍需計算。

宅神朱學恒在臉書諷刺，「大家不要責怪她，也許北農有兼地下外交部的工作，17個人呢，是為了像是押鏢銀一樣護送我們大台灣帝國的寶貴500公斤水果，絕對不是想去玩!」

網友留言「台灣價值充滿就想去帛琉玩啊」、「就1、2個里的人數規模，去菜市場推銷不就好了。」、「天天被罵一種散心的概念」、「賣翠玉白菜是吧？」、「用水果有價，台灣價值無價，這樣就通了 XD」、「500公斤蔬果 重要性 > 140億改建案！」、「度假還自己帶水果，很愛台灣。」、「我也想去帛琉玩....喔，是推廣」。

(中時電子報)

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