北農派17人赴帛琉 朱學恒諷：押鏢護送500公斤寶貴水果

2018年09月12日 10:51 中時電子報 邱文秀

北農總經理吳音寧原定20日赴帛琉進行蔬果推廣喊卡，臨時改由業務部經理率隊前往。台北市議員徐世勳提供北農帛琉行程。(徐世勳)

北農總經理吳音寧原定12日帶隊到帛琉進行蔬果推廣，臨時改由業務部經理率隊，國民黨議員陳重文質疑，今年截至8月，北農淨利已比去年同期少1123萬，帛琉才2萬人口，北農帶17人出訪4天，僅1天有具體參訪行程，根本是假考察真遊玩。宅神朱學恒諷刺，也許北農有兼地下外交部的工作，派17人「是為了像是押鏢銀一樣護送我們大台灣帝國的寶貴500公斤水果」。

吳音寧昨到議會財建委員會專案報告，除了市場改建相關議題，曾在帛琉工作過的議員徐世勳也質疑，北農12日大陣仗率隊到帛琉考察，但當地僅2萬多人口，觀光客也才3萬多人，2間超市規模和台灣的頂好超市差不多，北農一天銷售量就可抵上帛琉好幾年的需求量，這趟行程算中高價位，考察效益有限。

吳音寧則解釋，此行是去帛琉推廣蔬果，約17人成行，每人團費2萬多元，包含農委會補助和北農自費，目前已談成500公斤的蔬果出口量，但淨利仍需計算。

宅神朱學恒在臉書諷刺，「大家不要責怪她，也許北農有兼地下外交部的工作，17個人呢，是為了像是押鏢銀一樣護送我們大台灣帝國的寶貴500公斤水果，絕對不是想去玩!」

網友留言「台灣價值充滿就想去帛琉玩啊」、「就1、2個里的人數規模，去菜市場推銷不就好了。」、「天天被罵一種散心的概念」、「賣翠玉白菜是吧？」、「用水果有價，台灣價值無價，這樣就通了 XD」、「500公斤蔬果 重要性 > 140億改建案！」、「度假還自己帶水果，很愛台灣。」、「我也想去帛琉玩....喔，是推廣」。

(中時電子報)