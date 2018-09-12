沈君山腸道破裂辭世 清大將辦追思會 校長哽咽

前清華大學校長沈君山今（12）日上午10時辭世。（清大提供）

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旺報

清華大學前校長、知名物理學家沈君山今（12）日上午10時因腸道破裂引發的感染，逝於新竹馬偕醫院，享壽87載，其夫人曾麗華及子沈曉津皆隨侍在側，清華大學也透過新聞稿表示，清華師生將永遠記得沈校長。

清華大學表示，沈君山2007年第三度嚴重中風後，失去意識、無法言語，校方為他在校園內安排一處居所，由一位管家與一位看護悉心照料，11年來都相當穩定。未料本月5日沈前校長因發燒腹脹而入院，大腸鏡檢查發現腸扭轉併腸壞死，經內視鏡治療後，病況一度好轉，但是數日後檢查出腸破裂。

沈君山家屬表示，沈前校長生前並無宗教信仰，也曾親囑日後以最簡樸方式火化，不設祭、不發訃聞，他們將遵照遺願辦理。

清華大學將擇期為沈前校長辦理追思會，與沈前校長的朋友故舊一同緬懷他的行誼與貢獻。

清華大學校長賀陳弘一向敬愛前校長沈君山，與沈校長所熟稔的幾位教授多次探視，他難過得說不出話來，表示清華園是沈校長最鍾愛的地方，清華師生也永遠記得沈校長。

沈君山生於1932年，於美國馬里蘭大學取得物理博士學位後，曾於普林斯頓大學、美國太空總署太空研究所進行研究，並執教於普度大學。

1956年清華在台復校時，沈君山即擔任過梅貽琦校長助理及吳大猷教授助教，為當時全校四位專職人員之一。1973年返國任教於清華物理系，先後擔任清華大學理學院院長（1973-1979，1984-1987）、人文社會學院籌備委員會主任委員（1982-1984）、生命科學院籌備委員會主任委員（1987-1988）、共同教育委員會主任委員（1987-1988）等職，並於1993年當選清華第一屆非官派的遴選校長，次年上任，1994至1997年間任清華大學校長。

沈君山畢生奉獻清華，清華由一理工聞名國際的學校發展成領先通識教育並具人文學風，在頂大唯一擁有藝術學院之完全大學，沈前校長首開風氣厥功甚偉。

沈君山融通文理，既是科學家，也是橋牌國手、圍棋高段以及知名作家，有「才子」美譽。劉炯朗前校長形容他「橋牌圍棋君子常樂，超黨跨岸山林高風」。

沈君山愛圍棋也愛清華，2006年曾留手書表示:「余自1956年與清華結緣，1973年長期返台，迄今已33年，以後亦不會離開清華園，故對新竹清華有特殊感情，擬捐助奕園。」

可惜不久後，沈君山即因再度中風而不省人事。此心願由其家人代表捐出沈前校長在美退休金，歷經3任校長及各方努力，於2013年建成奕園，此園如今也是校內師生流連緬懷沈前校長遺愛之所。

沈君山還曾以高超棋藝，為清華募款千萬。1995 年以工商界領袖為主體的「清華之友」在清華商談為學校募款事宜，與會的聯電董事長曹興誠向沈校長挑戰下棋，約定贏一個子捐1萬元。校長起先以為1萬元是台幣，後來才弄清楚「一子一萬」是美金計價。最後為清華募得台幣1千5百萬，蔚為美談。

(旺報 )

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