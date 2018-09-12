1800萬辦藝術活動負評滿滿 嘉縣府終撤案

嘉義縣文化觀光局原規畫透過統籌分配款支應1800萬元辦「2018藝術下鄉表演活動」，因爭議太大，縣長張花冠今主動撤案。（呂妍庭攝）

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聽到張花冠決定自行撤案，當天反對聲浪最大的縣議員李國勝當場喊讚！（呂妍庭攝）

嘉義縣文化觀光局日前在第18屆第22、23次臨時會中提案，要透過統籌分配款支應1800萬元辦「2018藝術下鄉表演活動」，不僅多位議員齊聲質疑，各地民眾，尤其是沿海災民更是一片罵聲，今12日三讀會議中，嘉義縣長張花冠從善如流，決定自行撤案，當天反對聲浪最大的縣議員李國勝當場喊讚！

5日在縣議會臨時會上，多位議員對文觀局要花1800萬辦藝術活動十分質疑，除要求文觀局將詳細規畫報告送議會，也要求縣府應體諒災民心情，苦其所苦，審慎評估，今三讀會審議到該提案，張花冠主動發言，強調規畫這項活動時，無法預料會有823水災發生，在這種時間點下，縣府尊重議會意見，「主動撤案」。

張花冠解釋，因嘉縣觀光人次大幅下降，觀光經濟產值驟減，原本文觀局是規畫在鄉鎮風景區辦藝術活動，藉此招來觀光人口，目的是在幫助地方產業，且幾乎每年都有辦藝術下鄉，但基於尊重議會，縣府已決定不辦這個案子，撤回提案。

李國勝除當場說讚，也說災民光要忙重建就忙不完，「哪有時間看藝術？」，相信縣府主動撤回提案的作法，「災民會感謝你」。姜梅紅、蔡奇璋也說是明智之舉，何子凡認為，該案既然撤案了，建議張花冠思考一下，與其藝術下鄉，不如藝術深耕，扶植團隊或學校的才藝或體育團隊，可否擬定計畫給予補助、協助？

林緗亭肯定張花冠在非常時期，共體時艱，並提到第2預備金也編了1900萬元的「2018秋日田園戶外音樂藝術節」，問張花冠要不要從善如流，一併撤案？張花冠回應「聲音我聽到了！」，強調案子還沒有成熟，她也還沒簽，會審慎考慮。

(中時 )

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