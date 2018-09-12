促轉會淪打手 侯友宜：蔡英文妳對得起民進黨前輩？

國民黨新北市長參選人侯友宜今（12日）早到樹林區保安市場掃街拜票。（許哲瑗攝）

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許哲瑗
國民黨新北市長參選人侯友宜今（12日）早到樹林區保安市場掃街拜票。（許哲瑗攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（12日）早到樹林區保安市場掃街拜票，對於行政院促進轉型正義委員會被週刊爆料，副主委張天欽在會議中點名他是「轉型正義最惡劣的例子」。侯友宜表示，民進黨在他參選前視他為英雄，如今促轉會淪為選戰打手，民進黨早已不是當年充滿抱負和願景的政黨，「蔡英文妳對得起台灣民眾嗎？」、「妳對得起當年民進黨懷抱理想的前輩嗎？」

侯友宜說，促轉會淪為東廠，被民進黨作為選戰的打手，鎖定侯友宜，用一些荒唐、惡質的語言作攻擊，相當遺憾、難過，當年的民進黨尚有理想抱負，但現在的執政黨卻利用促轉會當報復的工具，「蔡英文總統妳能讓促轉會這樣做嗎？」、「妳對得起當年民進黨懷抱理想的前輩嗎？」「妳能對台灣人民交代嗎？」

侯友宜說，民進黨曾經視他為人才，一直希望他能出來替民進黨參選，但如今卻不斷利用黨國資源、國家機器來污衊他的家人、家庭和人格，用這種方式打選戰，這樣對嗎？

侯友宜指出，選舉應該要以正面力量，而非互相污衊，他做任何事情都是問心無愧、坦蕩蕩，侯友宜就是做自己，對於任何選舉的奧步，相信民眾眼睛是雪亮的。

(中時 )

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