科技部推智慧海運計畫　展開船舶能源管理

2018年09月12日 10:58 旺報 李侑珊

以科技部「數位經濟計畫前瞻技術研發與應用專案計畫」的支持，陽明海運、台船公司與成功大學系統及船舶機電工程學系展開產學跨界合作，共同完成「智慧海運與船舶能源管理」的研究，並實際運用於陽明海運所屬貨輪上，在航行於大洋的過程中測試節能省油效益，攜手航向智慧節能新世紀。

隨著全球工業4.0的發展趨勢，智慧船舶與能源效率管理的大數據應用於航海科技儼然躍昇為新世代的方向。全球的商業活動90%須依賴海運運輸，如何讓此行業達到「高智慧、高效能」卻又「低能耗、低污染」，對全球環境的保護有很重大的意義。

科技部表示，為因應此議題，陽明海運公司、台船公司與成大三方攜手合作，於科技部工程司「數位經濟前瞻技術研發與應用專案計畫」之架構下，共同執行「智慧海運與船舶能源管理之數據分析」之研究。

科技部指出，這項研究兩大執行重點為：(1)智慧海運：利用所建構之資訊平台，了解並掌握各船舶的動態資訊，協助國內航商進行經營決策分析；(2)船舶能源管理：除提出符合專業知識且能改善油耗、降低二氧化碳排放量之方案外，亦期待藉由大數據分析探索關聯性因子，以朝低碳足跡與綠能節能的方向前進。

科技部提到，為減少摸索，結合三方專長，以台船公司建造，現為陽明海運所屬之貨櫃輪作為實驗場域，首先建置實船航行大數據資料收集及智慧化應用系統，更在台船公司的技術引導下，完成全尺寸模型的計算流體力學(CFD)，建立船舶營運油耗之參考基準線，據以提供航線規劃、排貨人員、船長與輪機長做最佳營運決策分析。根據計算和實際測試結果，在貨輪實際航行途中，調整船舶航行姿態之省油效果可達2~4%。

此測試帶來智慧海運的綠色希望，透過大數據的資料探勘和全尺寸CFD計算，可得出在不同船況下的最佳航行姿態建議，結合資深船員們的操作經驗，共同擬定出有效的能源效率策略，除了能夠有效並安全地控制燃油消耗降低成本，最終更可達到減少溫室氣體排放的環保效益。

(旺報 )