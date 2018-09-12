日首度公布「罹癌3年生存率」 胰臟癌最低僅15％

友善列印
中時

日本國立癌症研究中心12日，首次公布被診斷罹癌的患者3年後的生存比率，即所謂的「3年生存率」。所有癌症患者的3年生存率平均為71.3%，難治的胰臟癌則為15.1%。

調查對象中以70多歲的為最多，約9萬7千人(占32%)，其次是60多歲的約8萬8千人(占29%)。以手術和內視鏡切除罹癌部位的患者生存率為88%。以部位來區分的話，胰臟癌的3年生存率為15.1%、肺49.4%、食道52.0%、肝臟53.6%、胃74.3%、大腸78.1%，乳房(女性)95.2%。

至目前為止，被認為已經治癒的指標之一為，診斷罹癌5年後的生存率，即「5年生存率」。此次的調查中，分析了2008至2009年被診斷罹癌的約50萬人的資料，其中有5年生存率僅10%左右的癌症，也有5年內即痊癒的病例，這些病例也可作為判斷是否為有效治療法的評估標準。

日本政府自2017年度起的推動「第3期癌症對策推進基本計畫」，目標之一是要研究開發針對胰臟癌和皮革胃癌等難治癒癌症的有效診斷、治療法。

日本全國的癌症醫院及國立醫院等330個醫療設施中，有268個設施能掌握到9成以上患者的生存率。 癌症研究中心分析這些設施的症例資料，再追蹤2011年被診斷患癌的約30萬人，排除其他死因後彙整出以上的調查結果。

(中時 )

喝果汁增胖躲兵役破功 南韓12名… 迴避美國關稅 中國製造商將生產…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。