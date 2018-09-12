日首度公布「罹癌3年生存率」 胰臟癌最低僅15％

2018年09月12日 11:06 中時 黃菁菁

日本國立癌症研究中心12日，首次公布被診斷罹癌的患者3年後的生存比率，即所謂的「3年生存率」。所有癌症患者的3年生存率平均為71.3%，難治的胰臟癌則為15.1%。

調查對象中以70多歲的為最多，約9萬7千人(占32%)，其次是60多歲的約8萬8千人(占29%)。以手術和內視鏡切除罹癌部位的患者生存率為88%。以部位來區分的話，胰臟癌的3年生存率為15.1%、肺49.4%、食道52.0%、肝臟53.6%、胃74.3%、大腸78.1%，乳房(女性)95.2%。

至目前為止，被認為已經治癒的指標之一為，診斷罹癌5年後的生存率，即「5年生存率」。此次的調查中，分析了2008至2009年被診斷罹癌的約50萬人的資料，其中有5年生存率僅10%左右的癌症，也有5年內即痊癒的病例，這些病例也可作為判斷是否為有效治療法的評估標準。

日本政府自2017年度起的推動「第3期癌症對策推進基本計畫」，目標之一是要研究開發針對胰臟癌和皮革胃癌等難治癒癌症的有效診斷、治療法。

日本全國的癌症醫院及國立醫院等330個醫療設施中，有268個設施能掌握到9成以上患者的生存率。 癌症研究中心分析這些設施的症例資料，再追蹤2011年被診斷患癌的約30萬人，排除其他死因後彙整出以上的調查結果。

(中時 )