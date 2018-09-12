黃子哲：張天欽等人若不解職 將成全世界轉型正義笑柄

2018年09月12日 11:34 旺報 潘維庭

媒體報導，一場由促轉會副主委張天欽主持的內部會議，名為討論「除垢法」，實則為「除『 侯』 法」，針對國民黨新北市長候選人侯友宜，密商如何透過修法，給侯友宜在選戰中予以痛擊。國民黨文傳會副主委黃子哲12日痛批，「促轉會」儼然成為「助選會」，張天欽等人已明顯違反「公務人員行政中立法」，若不解職，台灣的促轉會將淪為全世界轉型正義的笑柄，民主史上的最難堪的惡例。

據周刊報導，裡頭對話包括：「但是重點來了，你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜。」、「我們不要（直接）談侯友宜，我們要談這樣在某A國家會怎樣...，間接影射殺傷力更強了」、「現在還有選舉考量，用字一定更辛辣」、「他（侯友宜）是轉型正義最惡劣的例子...」，「...我覺得還是要回到個案講，講侯友宜，要引蛇出洞，...」，「你投侯友宜一票，等於就是投汙垢一票...」

黃子哲批評，促轉會旨在處理台灣從威權轉型到民主體制間的正義工作，促進轉型正義條例第12條還規定，「促轉會應依據法律，獨立行使職權」、「促轉會委員應超出黨派之外，依法獨立行使職權」，結果，「促轉會非但沒超出黨派之外，還由張天欽帶頭陰謀作亂，直接當成民進黨的政治打手與選戰工具，簡直是目無法紀，胡作非為。

黃子哲形容，「促轉會」儼然成為「助選會」；「正義」消失無蹤，「爭議」倒是層出不窮。他指出，促轉條例及促轉會，在民進黨強勢主導下通過與成立，該機關擁有強大的調查權與處分權，與黨產會一樣，過去屢屢被質疑猶如錦衣衛，目的是用來清算國民黨，如今促轉會用實際行動幫外界證實，所有的懷疑都是真的！

黃子哲引述蔡總統曾說，「促轉會成立，開始清理威權遺緒，這些不是清算，是正義實踐與民主深化」、「轉型正義的目標是和解，而不是鬥爭」，言猶在耳但全部破功，也列入「幹話語錄」的一部分。

黃子哲也提到，公務人員行政中立法第4條規定：「公務人員應依法公正執行職務，不得對任何團體或個人予以差別」、「公務人員不得利用職務上之權力、機會或方法介入黨派爭紛」，黃子哲認為，張天欽等人已明顯違法，趕緊自己滾蛋，或依促轉條例讓賴清德院長予以解職，否則，台灣的促轉會將淪為全世界轉型正義的笑柄，民主史上的最難堪的惡例。

(旺報 )