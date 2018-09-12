北市》新黨北市議員參選人張榮法競選總部 明舉行成立茶會

2018年09月12日 11:14 中時電子報 綜合報導

新黨台北市議員（中正、萬華區）參選人張榮法競選總部訂於民國107年9月13日（星期四）早上8點50分舉行成立茶會，特廣邀記者與各界好友蒞臨指導。張榮法從政以全方位社區服務、反對毒品以維護市民身心健康、守護家庭價值、關懷弱勢族群如新住民等、捍衛基層勞工權益、促進台北市族群和諧與重視對於不同族群的服務如客家人或外省人等、強力監督政府執政當局的施政……等做為基本理念，並喊出「張榮法．幸福有辦法！」的口號，呼籲選民給年輕人一個為民服務的機會。

張榮法本人亦將於競選總部成立茶會上，說明自己的參選理念。典禮中並將邀請多位國內重要政治人物前來致詞，其中包括新黨主席郁慕明、副主席李勝峰、前市議員鄭娟娥、多位新黨市議員參選人……等，郁慕明主席將於致詞時表達對於當前兩岸局勢、政府施政的各項意見與批評。此外，尚有多個與張榮法理念相近之軍公教團體、勞工團體、新移民團體、客家團體等各種社會團體之代表，亦將到場祝賀，除表達對民進黨政府執政的不滿外，同時期待張榮法於當選之後能為民服務、強力監督政府並實現政見。而張榮法亦將於廣納各方賢達寶貴意見後，做為未來當選後問政的重要參考藍圖。張榮法承諾，未來讓中正、萬華區的民眾「幸福有辦法」將不再只是一句口號！

地點：台北市萬華區萬大路、莒光路交叉口（莒光路231~239號）。

交通資訊：

【公車】：49，62，201，202，205，246，260，307，601，藍29在萬大路站下車，步行1分鐘。671，253在廈安里站下車，步行5分鐘。

【萬華火車站】：步行5分鐘。

【捷運】：龍山寺站下車，2號出口，步行約10分鐘。

【開車】：附近停車場有萬華國中(西藏路201號)及龍山寺捷運站地下停車場，步行約10分鐘。

(中時電子報)