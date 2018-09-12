批綠委反制台胞居住證 劉結一：廣大民心擋不住

2018年09月12日 11:34 中時 陳柏廷

針對有民進黨立委呼籲政府應該納管申領台胞居住證的台胞，甚至提議要以註銷台灣戶籍來做為反制。大陸國台辦主任劉結一今在「2018浙江台灣合作周」會後受訪表示，這些做法根本檔不住人心，這種事情都是徒勞的，民心怎麼能夠阻擋得住，廣大台胞的福祉怎麼能夠讓這些人去左右。

「2018浙江台灣合作周」開幕式今早在杭州登場。劉結一受邀出席並上台致詞。劉結一在會後受訪時，作上述表示。

而稍早在會上致詞時，劉結一指出，台胞居住證政策正式實施，這是大陸回應應台胞的要求，為廣大台胞排憂解難，又一重要優惠政策。讓台胞享受勞動就業、參加社會保險，繳存提取住房公積金等權利。

值得一提的是，劉結一也主動談及在關西機場大陸領事館協助台胞撤離一事。他強調，日本關西機場遭受颱風襲擊，大陸駐大阪總領館即時協助下，32名台灣同胞安全撤離，「大陸是廣大台灣同胞的堅強後盾。」

劉結一表示，對待海外受困有難的台胞，大陸歷來感同身受，全力救助。大陸的所作所為「一以貫之」都是為廣大台胞增進福祉。

隨後劉結一話鋒一轉直言，台灣內部台獨勢力和民進黨當局無視廣大台灣同胞的切身利益，企圖靠造謠、抹黑、設置障礙來阻擾兩岸同胞深化交流，完全是徒勞的。

劉結一稱，「在為台灣同胞謀福祉、謀利益方面，誰在真幹實幹、誰在破壞搗亂，公道自在人心，台灣同胞心中自有評判。」

「兩岸關係好，台灣才會好，台灣才會有前途。」劉結一強調，民進黨當局既不承認現一個中國原則的「九二共識」。頑固推行去中國化，奠定台獨活動，蓄意阻擾兩岸交流活動，損害兩岸同胞的根本利益。兩岸同胞應該堅決反對和遏止各種台獨分裂活動，共擔民族大義，來推動兩岸關係和平發展。

(中時 )