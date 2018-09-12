搞定中秋送禮 走一趟橡木桶洋酒

2018年09月12日 11:19 中時電子報 吳勝雄

時逢中秋，除了烤肉、賞月外，送禮當然不可少。因應中秋佳節，全國最大專業洋酒代理商橡木桶洋酒，自八月即陸續推出全新設計精美禮盒，包括頂級限量威士忌、香檳，葡萄酒等多樣選擇，送禮面面俱到。趁著中秋將至，不妨走趟橡木桶，一次搞定中秋禮，2018/9/11~9/24，橡木桶洋酒門市按照慣例亦將延長營業時間，活動詳情請見橡木桶洋酒官網www.drinks.com.tw或親洽門市。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：中秋是僅次於春節的重要檔期，而威士忌士更是台灣民眾逢年過節贈禮的第一首選。值得一提的是，台灣單一麥芽威士忌為全球第三大市場；這表示台灣威士忌消費者已經逐漸從平價酒款轉移到高端的單一麥芽威士忌，意味著我們開始懂得、也願意為了好酒投資，而不再是為了飲酒而飲。不論是來自斯佩賽流域帶有微醺泥煤的百樂門Bernomach，堅持人工翻麥、來自蘇格蘭古老釀酒家族的雲頂Springbank，還是風味細膩愛倫島唯一的蒸餾廠愛倫Arran、從英國橫跨大西洋到西班牙陳年、原汁原味複製雪莉酒香氣的Nomad，都是近年來好評熱銷的知名品牌。

原汁原味複製雪莉酒香氣的Nomad，是近年來好評熱銷的知名品牌。(圖片：橡木桶提供)

英國愛倫調酒師陳釀單一麥芽蘇格蘭威士忌陽光少女禮盒。(圖片：橡木桶提供)

除了烈酒外，葡萄酒也是過節伴手禮的不敗之選，而在橡木桶洋酒眾多的選擇中，其中最吸睛的，當然還是波爾多大品牌摩當卡地Mouton Cadet。系出一級莊園Ch. Mouton、連續獲得坎城影展指定用酒，更與萊德盃等國際賽事合作，不僅席捲酒迷們的味蕾，更成為世界最知名的紅酒品牌之一；摩當卡地絕對是你今年中秋體面贈禮、和親朋好友搏感情的最佳選擇。

除了歐洲舊世界的莊園名酒，來自新世界阿根廷的馬爾貝風潮也是不容小覷，來自門多薩省的百年酒廠─諾頓Norton，更是獲得Robert Parker 91分的高分評價；想與三兩好友一起烤肉、品佳釀？那你更不能錯過橡木桶洋酒推薦的超高分酒款，送禮自飲兩相宜。

830392法國摩當卡地醇釀紅雙入禮盒。(圖片：橡木桶提供)

百樂門10年+200ML禮盒。(圖片：橡木桶提供)

此次中秋酒禮囊括葡萄酒、烈酒、日本酒等世界名牌佳釀，從千元有找的特色酒款到萬元以上的極致酒禮，多達數百款的豐富選擇一次備齊，方便公司行號或個人依預算消費選購。想知道最新、最多的佳節酒訊，速速按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，也不要忘了加入橡木桶洋酒@LINE，讓你掌握最新、最快的世界一流酒訊，熱鬧活動等你來參加、眾多驚喜好禮等你來拿！

(中時電子報)