嘉市》嘉義市治水誰居功？黃敏惠這樣說…

黃敏惠（右二）開直播，邀請里長來一起探討治水。（廖素慧攝）

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黃敏惠收到支持者拿《豐收嘉園》一書記載治水建設。（廖素慧攝）

山竹颱風來勢凶凶，對嘉義市治水成效是一大考驗，國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠12日說，治水是歷任市長及市民共同努力的成果，不想打口水戰，但「有人做1公里只靠一張嘴巴」，她過去做12公里都沒說，支持者為她抱屈。

總統蔡英文日前到嘉義市為涂醒哲的「百工百業」活動造勢，稱讚涂醒哲治水有功，但「憨慢宣傳」，黃敏惠說「治水是作為大家長的本分，就像父母親不會一直說自己為子女做了哪些事情？」

黃敏惠表示，如果是憨慢宣傳，那她比涂醒哲更白目，「人家3年做1公里講成這樣，我過去做12公里都沒講過話」，很多支持者為她抱屈，還找出《豐收嘉園》一書，提醒她治水的政績，治水是歷任市長累積下來成績，也是市民共同努力的成果。

黃敏惠說，根據主計總處「雨水下水道系統規劃幹線已建設長度」統計，嘉義市2005年度76公里、2014年度88公里，2015年、2016年均未成長，2017年增加為89公里，明顯可看出黃敏惠之前的歷任市長共建置了76公里的雨水下水道，黃敏惠任內做12公里。

今天黃敏惠直播開講政見，也請到荖藤里長郭勝喜、後湖里長洪獻武及里民趙道平入鏡，一起探討歷年治水後的嘉義市的改變。

(中時 )

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