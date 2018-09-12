九一一17週年 川普梅蘭妮亞悼念「聯航93」墜機英雄

美國總統川普（圖右）與第一夫人梅蘭妮亞（圖左）赴賓州悼念聯航93罹難者。（圖/美聯社）

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中時電子報
FOX News 9/11/2001 Breaking News, 2 hours

據美國公共廣播網（NPR）報導，美東時間9月11日、同時也是震驚全球的「九一一事件」（Sept. 11）17週年紀念，除了紀念遭客機撞毀的紐約雙子星大廈（World Trade Center），人在華府白宮（White House）的總統川普（Donald Trump）與梅蘭妮亞（Melania Trump）夫婦，也特地驅車前往位於賓州，悼念當年英勇與劫機者搏鬥、而犧牲墜毀的聯合航空93號（United Flight 93）班次罹難者，並誓言面對邪惡時絕不退縮，竭盡所能確保美國安全。

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十七年前（2001）的今天，一個震撼全球的畫面，在美國紐約真實上演，兩架民航客機就在眾目睽睽下，依序應聲撞入曼哈頓的雙子星大樓，不僅造成機上乘客和塔內高樓層民眾大量死傷，更讓這兩棟著名的世貿中心雙塔，於兩小時內先後塌陷，而遠在華府的五角大廈（The Pentagon）也遭遇客機攻擊而受損。

為紀念911事件、紐約曼哈頓以兩道強力光束「還原」當時的雙子星大廈。（圖/路透社）

此次恐怖襲擊也就是九一一事件。整起事件共造成近3千人死亡或失蹤，也因為高溫燜燒和大量結構塌陷，讓至今仍有許多遺體未能被發現，成為美國社會中一大難以癒合的創傷。

在紐約世貿大樓崩塌後，進入現場搶救的消防人員。（圖/美國海軍）

然而，在紐約之外、當時仍有一架原訂飛往舊金山的航班遭劫持，聯合航空的93號班機，從紐華克機場起飛後、被恐怖份子當成「武器」，改飛往撞擊華府的重要聯邦單位，在機上乘客英勇制服4名劫機客後，由於機上被設有炸彈、部份旅客打給親友訣別，最終讓波音757機型的班機在賓州尚克斯維爾鎮（Shanksville）附近墜毀，機上44名機組員、乘客與劫機犯全數罹難，「聯航93」也成為九一一事件中家喻戶曉的英勇事蹟。

站在罹難民眾與救災人員紀念碑前，悼念逝去親屬或同袍的警官。（圖/路透社）

母親帶著幼年兒子，前往紐約世貿大樓紀念碑悼念。（圖/路透社）

站在紀念碑前的川普指出，「部份美國人的心被深深埋入這片土地，但這也是一處能孕育、和聯航93的英雄們一樣，充滿勇氣和慈悲的土地。美國將不會屈服任何邪惡與暴政之下！」同時在白宮、副總統彭斯（Mike Pence）代表向另一架撞擊五角大廈、因而造成機上184人罹難的美國航空77號班機（American Airlines Flight 77）家屬致意。

位於賓州、紀念九一一當時因英勇對抗劫機犯，最終已墜毀收場的聯合航空93號客機乘客紀念碑。（圖/路透社）

親赴賓州紀念館、向九一一罹難者與家屬致意的川普（圖右）和梅蘭妮亞（圖左）。（圖/路透社）

這場攻擊讓美國強化對「反恐」的力度，不僅成立國土安全部、通過《愛國者法案》（USA PATRIOT Act），強化政府的執法權力外，更以捉拿主嫌、時為蓋達組織（Al-Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）的名義，揮軍進入阿富汗打擊塔利班（Taliban）政權。卻也因如此，讓九一一後，無論是美國本土出生長大或新移入的中東與穆斯林移民，都經常成為官方、社會和媒體另眼相待的對象，也讓本就存在族群歧視和對立更加嚴重。

如今17年過去，世貿中心遺址也已於2014年重建第一棟大樓，但倘入反恐這塊渾水的美國政府，卻似乎仍無法有效根除問題。入侵阿富汗之舉，雖成功除掉賓拉登等黑名單人物，但面對綿延不絕的塔利班和零星恐怖組織，卻讓美軍在當地陷入泥淖至今，不僅耗費大量人力和物力，也燒掉約7,000億美元（約21.2兆台幣）的經費，卻仍難以抽身而出。而看似時和時鬥的伊朗，也不斷地在當地給美國施加難題，進而讓美軍倍受牽制。

(中時電子報)

文章來源：At Sept. 11 Commemoration, Trump Praises 'Heroes Of Flight 93'

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