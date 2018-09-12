九一一17週年 川普梅蘭妮亞悼念「聯航93」墜機英雄

2018年09月12日 11:53 中時電子報 李靖棠

FOX News 9/11/2001 Breaking News, 2 hours

據美國公共廣播網（NPR）報導，美東時間9月11日、同時也是震驚全球的「九一一事件」（Sept. 11）17週年紀念，除了紀念遭客機撞毀的紐約雙子星大廈（World Trade Center），人在華府白宮（White House）的總統川普（Donald Trump）與梅蘭妮亞（Melania Trump）夫婦，也特地驅車前往位於賓州，悼念當年英勇與劫機者搏鬥、而犧牲墜毀的聯合航空93號（United Flight 93）班次罹難者，並誓言面對邪惡時絕不退縮，竭盡所能確保美國安全。

.@realDonaldTrump and @FLOTUS visited the Flight 93 National Memorial in Pennsylvania this morning to honor the memories of nearly 3,000 precious lives lost on September 11, 2001, as well as every hero who has given their life since that day to protect our safety and freedom. pic.twitter.com/RKwcvO7vh9 — The White House (@WhiteHouse) 2018年9月11日

十七年前（2001）的今天，一個震撼全球的畫面，在美國紐約真實上演，兩架民航客機就在眾目睽睽下，依序應聲撞入曼哈頓的雙子星大樓，不僅造成機上乘客和塔內高樓層民眾大量死傷，更讓這兩棟著名的世貿中心雙塔，於兩小時內先後塌陷，而遠在華府的五角大廈（The Pentagon）也遭遇客機攻擊而受損。

為紀念911事件、紐約曼哈頓以兩道強力光束「還原」當時的雙子星大廈。（圖/路透社）

此次恐怖襲擊也就是九一一事件。整起事件共造成近3千人死亡或失蹤，也因為高溫燜燒和大量結構塌陷，讓至今仍有許多遺體未能被發現，成為美國社會中一大難以癒合的創傷。

在紐約世貿大樓崩塌後，進入現場搶救的消防人員。（圖/美國海軍）

On this day 17 years ago, first responders rallied our city and country in the face of tragedy. Their resolve to prevail no matter the danger — to prove that the terrorists failed — never wavered. For this, we are forever grateful. #NeverForget pic.twitter.com/bxbIC95nwJ — Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) 2018年9月11日

然而，在紐約之外、當時仍有一架原訂飛往舊金山的航班遭劫持，聯合航空的93號班機，從紐華克機場起飛後、被恐怖份子當成「武器」，改飛往撞擊華府的重要聯邦單位，在機上乘客英勇制服4名劫機客後，由於機上被設有炸彈、部份旅客打給親友訣別，最終讓波音757機型的班機在賓州尚克斯維爾鎮（Shanksville）附近墜毀，機上44名機組員、乘客與劫機犯全數罹難，「聯航93」也成為九一一事件中家喻戶曉的英勇事蹟。

站在罹難民眾與救災人員紀念碑前，悼念逝去親屬或同袍的警官。（圖/路透社）

母親帶著幼年兒子，前往紐約世貿大樓紀念碑悼念。（圖/路透社）

站在紀念碑前的川普指出，「部份美國人的心被深深埋入這片土地，但這也是一處能孕育、和聯航93的英雄們一樣，充滿勇氣和慈悲的土地。美國將不會屈服任何邪惡與暴政之下！」同時在白宮、副總統彭斯（Mike Pence）代表向另一架撞擊五角大廈、因而造成機上184人罹難的美國航空77號班機（American Airlines Flight 77）家屬致意。

位於賓州、紀念九一一當時因英勇對抗劫機犯，最終已墜毀收場的聯合航空93號客機乘客紀念碑。（圖/路透社）

親赴賓州紀念館、向九一一罹難者與家屬致意的川普（圖右）和梅蘭妮亞（圖左）。（圖/路透社）

這場攻擊讓美國強化對「反恐」的力度，不僅成立國土安全部、通過《愛國者法案》（USA PATRIOT Act），強化政府的執法權力外，更以捉拿主嫌、時為蓋達組織（Al-Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）的名義，揮軍進入阿富汗打擊塔利班（Taliban）政權。卻也因如此，讓九一一後，無論是美國本土出生長大或新移入的中東與穆斯林移民，都經常成為官方、社會和媒體另眼相待的對象，也讓本就存在族群歧視和對立更加嚴重。

如今17年過去，世貿中心遺址也已於2014年重建第一棟大樓，但倘入反恐這塊渾水的美國政府，卻似乎仍無法有效根除問題。入侵阿富汗之舉，雖成功除掉賓拉登等黑名單人物，但面對綿延不絕的塔利班和零星恐怖組織，卻讓美軍在當地陷入泥淖至今，不僅耗費大量人力和物力，也燒掉約7,000億美元（約21.2兆台幣）的經費，卻仍難以抽身而出。而看似時和時鬥的伊朗，也不斷地在當地給美國施加難題，進而讓美軍倍受牽制。

(中時電子報)