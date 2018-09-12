比威而鋼還強！新研究：男人多吃橄欖油就猛了

新研究顯示，飲食多吃橄欖油，可幫助男性重振雄風，效果比威而鋼還強！(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

中老年人除了擔心三千煩惱絲，最害怕的當屬失去雄風，房事不順這檔事。有人選擇吃藥解決困擾，但卻無法維持長期效果。新研究顯示，飲食多吃橄欖油，可幫助男性重振雄風，效果比威而鋼還強！專家指出，每周食用至少9湯匙橄欖油，不僅罹患陽痿可能性較小，且睪酮激素也顯著提高。

英媒獨立報報導，希臘雅典大學科學家發現，每周只要吃9匙的橄欖油，就可有效降低男性勃起障礙風險40%。橄欖油的好處，還包括可以維持血管的健康，同時讓人體的血液循環更通暢。

這項研究找來平均年齡67歲的660位男性，讓他們採取地中海飲食，吃豐富蔬菜水果，魚肉和堅果，加上橄欖油。結果發現，他們明顯改善了床笫關係。橄欖油具有強大的效力，讓男性增加睪酮激素，以及減少勃起障礙的風險。

該研究首席研究專家Dr Christina Chrysohoou表示，對於中老年人來說， 飲食和運動是增加性能力的主要關鍵。如果這些人依循地中海飲食，特別是食用更多橄欖油，將可以減少勃起障礙風險40%，且此飲食也有助於血管健康。

他還指出，食用橄欖油具有長效，效果比藥物如威而鋼還好。男性若想增進性功能，威而鋼只有短效，無法長期維持性能力。

英國心臟基金會Julie Ward也說，毫無疑問地，地中海飲食對心臟、血液循環有好處，同時還能維持男性的性能力。

(中時電子報)

文章來源：OLIVE OIL ‘BETTER THAN VIAGRA’ AT SLASHING IMPOTENCE

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