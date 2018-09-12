促轉會變選戰打手？唐德明揭張天欽 4大算計

2018年09月12日 11:52 旺報 潘維庭

行政院促轉會5月掛牌成立，據媒體報導，副主委張天欽企圖藉著轉型正義之名，干擾選情看好的新北市長候選人侯友宜。國民黨文傳會代理主委唐德明12日表示，這種假藉轉型正義之名，遂行不正義政治操作的行為，已經讓促轉會成為「民主之恥」，唐德明認為張天欽必須立刻下台，「向國人道歉、向民主懺悔」。

據鏡周刊報導的會議記錄，在8月24日（周五）下午的會議內容中，唐德明分析，張天欽的算計包括四點：打擊侯友宜選情、架空主委黃煌雄、陰謀詭計幫助選、踐踏民主仇恨報復。

第一、打擊侯友宜選情，會議中對話顯示：

張天欽：…但是重點來了，你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜。

張天欽：我們不要談侯友宜…不直接去講這個，間接影射殺傷力最強了。

張世岳：現在還有選舉考量，用字一定更辛辣。

張天欽：他是轉型正義最惡劣的例子…。

蕭吉男：投侯友宜一票就等於是投汙垢一票啦…

唐德明問，「請問張副主委，你在可惜什麼？是因為侯友宜選情領先，所以不操作一下可惜嗎？這不就是為政黨服務、為蘇貞昌助選嗎？然後你又想怎樣操作呢？身為行政機關副首長，卻想利用公權力來操作影響選舉，你對得起你領的民脂民膏嗎？」，唐德明表示，「我們要求張天欽如果知道羞恥就自行請辭，或者賴院長主動撤換張天欽，因為他身為副主委卻企圖凌駕主委，早就不適格了。更何況做出這種反民主、不正義的事情。」

二、架空主委黃煌雄，據對話內容：

張天欽：「主委幫我們定調我覺得很不爽，我絕對會把他翻案，…，促轉會不接受這套，至少我副主委不接受這套。

唐德明指出，促轉會主委黃煌雄接受廣播主持人黃光芹訪問，表示對於轉型正義，應該走向和解的「南非式」或追究責任的「德國式」，彼此會不斷出現矛盾與挑戰，希望能有更深刻的社會對話；對轉型正義，大家都希望走向南非式的「想像」，也就是和解、非報復清算，這就是黃煌雄的定調。

第三、陰謀詭計幫助選，據會議內容提到：

張天欽：不直接去講這個，間接影射殺傷力最強了。

張世岳：現在還有選舉考量，用字一定更辛辣。

蕭吉男：投侯友宜一票就等於是投汙垢一票啦…

唐德明指出，從整篇會議記錄中，完全看不出有所謂轉型正義的正當性，只看到陰謀詭計，企圖利用政治操作，來達成陰暗的政治目的，像是「間接影射殺傷力最強了」，唐德明痛批，這個做法跟中選會現在影射國民黨公投的手法一模一樣、如出一轍，兩者都是助選機關，都是選戰殺手，會議內容也證明了這一點，如蕭吉男說「不是只有促轉，還有內政、中選會，每個都會燒」。

第四、踐踏民主仇恨報復，如談話裡提到：

張天欽：民主跟威權最大區別，例子立委一個人餵一題，什麼療癒中心那不是重點。

許君如：開議期間要有委員當我們的側翼。

蕭吉男：委員是指？

張天欽：民進黨那8個。

唐德明痛批，企圖利用立委，踐踏民主，而且對立委的態度非常輕蔑，「民進黨那8個」，這是什麽口吻？作為應該被立委監督的行政機關，卻一心一意想要利用立委，「張天欽還知道民主與威權有區別，如果台灣不是民主體制的話，他可能根本就不甩立委，直接就去抓人了。這還是促進轉型正義嗎？這根本就是以仇恨的心態在報仇，而且充分利用立委來製造仇恨、想要報仇。」

唐德明認為，張天欽的心態，在內部心腹會議時，最容易講出心裡話，「連他自己都承認自己是東廠。在民主法治的台灣，還自評為鷹犬、自甘為打手，這就是仇恨蒙蔽眼睛」，如對話裡提到的：

蕭吉男：在怎麼野蠻也不能砍正義，我們要操作這種意象，強化正義形象很重要。我們現在正義是一隻腳是奠基在東廠，本來是西廠跟南廠，現在變東廠。

張天欽：我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠。

唐德明指出，張天欽具體的違法之處，像公務人員行政中立法第四條：「公務人員應依法公正執行職務，不得對任何團體或個人予以差別待遇」；第五條：「公務人員不得利用職務上之權力、機會或方法介入黨派紛爭。」

另外，還有「促進轉型正義條例」第12條：「促轉會委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動」，第8條：「委員有下列情形之一者，得由行政院院長予以免除或解除其職務：四、違法、廢弛職務或其他失職行為」。

唐德明認為，以上種種事情，凸顯張天欽根本不適任，必須立刻下台，讓促轉會重新回到主委制，由主委來領導轉型正義，否則全台灣的人都不會心服。

(旺報 )