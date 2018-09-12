王欣儀促成 首場北市格鬥機器人公開賽10月開打

北市議員王欣儀今年6月向市府建議透過舉辦機器人格鬥賽，激發學生對AI資訊科技的學習動力。（王欣儀研究室提供）

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因應AI時代來臨，機器人及STEM教育（結合科學、技術、工程、數學）的教育需大力對動，台北市議員王欣儀6月在市政總質詢時，與台北市長柯文哲在議場進行格鬥賽PK機器人，她建議市府身為首都領頭羊，應儘速在年底前舉辦「機器人格鬥賽」，邀全國參加，帶動相關教育與風氣；北市教育局將在10月20日首度舉辦台北市第一場格鬥機器人公開賽，即日起開放外縣市組隊報名至30日。

「台北市格鬥機器人公開賽」將在10月20日在中崙高中登場，為推動台北市STEM教育，培養學生運算思維並激發自我潛能，透過程式撰寫與機器人格鬥競賽的結合，吸引學子投入機器人設計的領域，培養AI資訊科技人才，市府在王欣儀質詢建議下，由副市長林欽榮與教育局等單位，合力催生台北市的第一場格鬥機器人公開賽。

日前北市府教育局已正式發出公文給各縣市，自9月10日至30日止開放報名，並開放外縣市組隊共襄盛舉。

提議王欣儀表示，樂見市府採納雅言，短短3個月內就能夠讓首場機器人格鬥競賽成真，希望市府可以趕上國際腳步，同步爭取類似的國際機器人比賽主辦權，提供一個激發孩子對於機器人領域興趣的環境，如同對「電競」的重視一般，進而能出國比賽，為台灣爭光。

王欣儀強調，希望透過「台北市格鬥機器人公開賽」的舉辦踏出第一步，帶動學生興趣與學習動機，並搭配即將上路的資訊課綱，以每年定期舉辦的機器人格鬥競賽作為配套，也藉此讓不同縣市、學齡的學生透過比賽研發、交流。

(中時 )

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