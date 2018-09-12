內政部：新北交易連3年居冠 去年交易最熱絡在中壢區

2018年09月12日 12:14 中時 張理國

內政部今天發布近3年不動產實價登錄統計情形，其中新北市建物交易棟數及面積連續3年居冠；而以鄉鎮市區建物交易面積來看，去第1名為中壢區；台北市則是老屋超夯，去年有35.2%的建物交易，是屬於屋齡30年以上的老屋，是6都中比例最高的。

為促進不動產交易資訊透明化，內政部從2012年8月1日起推動實價登錄制度。根據內政部統計，去年建物交易棟數，7成以上集中於6都，新北市的建物交易棟數及面積連續3年居冠；若以鄉鎮市區交易面積來看，前3名依序為桃園市中壢區、台中市西屯區及桃園市桃園區，是全台交易熱區，其原因應與人口成長及工商發展有關。

若以平均每棟交易面積分析，內政部表示，去年以苗栗縣58.87坪最高，其次為雲林縣58.59坪，彰化縣、嘉義市及新竹縣也有50坪以上；6都中，以台南市49.14坪最高，新北市與台北市則均不滿40坪。

以建物交易型態分類，台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市、新竹縣及新竹市以「住宅大樓」為主要交易標的；金門縣及基隆市則以「公寓」交易比率最高；台南市及其他縣市則以「透天厝」為交易大宗。如就屋齡而言，金門縣、新竹縣、新竹市之建物交易主要為未滿10年新屋；台北市建物交易以屋齡30年以上比例最高。

內政部進一步說明，如就交易總價及單價分析，不含車位的交易總價中位數前3名為台北市1380萬元，新北市900萬元，新竹市800萬元；單價中位數以台北市每坪56.1萬元最高，新北市每坪31.9萬元次之，其餘各縣市均在每坪20萬元以下。

(中時 )