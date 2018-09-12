浙台合作周登場 兩岸企業簽約項目逾42億美元 創歷史新高

2018年09月12日 12:07 中時 陳柏廷

「2018浙江台灣合作周」今在杭州開幕。今年合作周期間，兩岸企業將有41個投資項目簽約，投資總額達42.9億美元，比上屆增長5.1%，創歷屆合作周新高。

今年浙台合作周，是繼2017年升格為浙江省政府、國務院台辦共同主辦的第二屆浙台合作周。此次合作周以「共用機遇 融合發展」理念，重點聚焦新經濟新產業合作和創新發展。

開幕式上，國台辦主任劉結一、浙江省委副書記、省長袁家軍、國民黨前主席吳伯雄，兩岸企業家峰會台灣方副理事長、台灣海基會前董事長江丙坤等受邀致辭。開幕式和主場活動，兩岸嘉賓900多人參加。

值得一提的是，開幕式上與會領導和兩岸嘉賓、媒體共同見證2017年合作周專案推進落實情況發布，和2018合作周主場新專案簽約。共有8個專案在開幕式上簽約，據統計，2018年浙江台灣合作周期間，全省將有41個投資項目簽約，投資總額達42.9億美元，比上屆增長5.1%，創歷屆合作周新高。

會上，還首次舉辦浙江大灣區建設與現代服務業發展論壇，圍繞「聚力大灣區發展、共用新經濟合作」主題，邀請兩岸工商界知名企業家作演講，並請浙江省有關部門作浙江大灣區及現代服務業等合作推介，率先與廣大台胞分享浙江發展機遇。

浙台經貿合作互利共贏。截至2018年6月底，來浙江投資的台資企業累計有8700餘家，總投資額500多億美元，引進台資總額居大陸各省（市、區）前列；對台貿易進出口總額連續7年保持在百億美元以上，2017年浙江對台貿易進出口總額達721億元人民幣，同比增長18.5％。

(中時 )