通緝犯勾勾纏亮槍威脅前女友 遭警甕中抓鱉逮捕

林嫌被通緝還不斷糾纏前胡姓女友胡來，衝上四樓翻女兒牆，被警方持槍喝令，順利逮捕。（吳敏菁翻攝）

友善列印
中時

43歲林姓毒品通緝犯，逃亡還三不五期找上前胡姓女友勾勾纏地胡來，更在路邊攔截胡女和親友，亮槍恐嚇，8日又來到和美胡姓女子的住家，和美警分局接獲線報，9名員警前後包抄攻堅，林嫌衝向頂樓，翻兩個鄰居女兒牆企圖逃亡，警員持槍喝令手舉高，逮了正著。

林嫌被通緝還不斷糾纏前胡姓女友胡來，被警方逮捕，起獲改造手槍和76發子彈。（吳敏菁翻攝）

林姓毒品通緝犯，槍砲彈藥和毒品等前科累累，被通緝之前跟前胡姓女友就已經分手，逃亡無聊之餘，今年7、8月又想跟越南胡姓女子復合，三不五時就到她住處亂，7月底甚至在路邊遇到胡姓女子跟親友，將車子攔下來，亮槍恐嚇。

林嫌被通緝還不斷糾纏前胡姓女友胡來，被警方逮捕，起獲改造手槍和76發子彈。（吳敏菁翻攝）

胡姓女子深感恐懼，平靜生活一再受到威脅向警方報案，警方根據機車車牌，發現林嫌不時變換不同機車騷擾，追蹤不易，9月8日，林嫌又大搖大擺來到和美胡姓女子設有門禁的集合住宅家中，還想當「老爺」，警方根據線報，和美分局和美派出所所長鐘健行、偵查隊小隊長王曙銘等共9人前後包抄攻堅。

林姓男子見警方要攻進來，衝上四樓頂樓，還翻了兩個鄰居女兒牆，企圖逃亡，警方舉槍、持盾牌高呼「手舉高」，林嫌眼見逃無可逃，束手就擒。

林嫌被通緝還不斷糾纏前胡姓女友胡來，被警方逮捕，起獲改造手槍和76發子彈。（吳敏菁翻攝）

和美警方局布置優勢警力，成功甕中抓鱉，隨後在附近麥當勞林嫌的機車置物箱裡搜出改造手槍1支、子彈75發、改造子彈1發、二級毒品安非他命7.47公克及電子秤3台。全案以違反保護令、毒品、妨礙自由跟恐嚇 槍砲移送。

(中時 )

高雄冰屍案》致命傷在頸動脈 警… 毒蟲情侶租屋處種大麻 社區機警…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。