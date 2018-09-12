通緝犯勾勾纏亮槍威脅前女友 遭警甕中抓鱉逮捕

2018年09月12日 12:14 中時 吳敏菁

43歲林姓毒品通緝犯，逃亡還三不五期找上前胡姓女友勾勾纏地胡來，更在路邊攔截胡女和親友，亮槍恐嚇，8日又來到和美胡姓女子的住家，和美警分局接獲線報，9名員警前後包抄攻堅，林嫌衝向頂樓，翻兩個鄰居女兒牆企圖逃亡，警員持槍喝令手舉高，逮了正著。

林嫌被通緝還不斷糾纏前胡姓女友胡來，被警方逮捕，起獲改造手槍和76發子彈。（吳敏菁翻攝）

林姓毒品通緝犯，槍砲彈藥和毒品等前科累累，被通緝之前跟前胡姓女友就已經分手，逃亡無聊之餘，今年7、8月又想跟越南胡姓女子復合，三不五時就到她住處亂，7月底甚至在路邊遇到胡姓女子跟親友，將車子攔下來，亮槍恐嚇。

林嫌被通緝還不斷糾纏前胡姓女友胡來，被警方逮捕，起獲改造手槍和76發子彈。（吳敏菁翻攝）

胡姓女子深感恐懼，平靜生活一再受到威脅向警方報案，警方根據機車車牌，發現林嫌不時變換不同機車騷擾，追蹤不易，9月8日，林嫌又大搖大擺來到和美胡姓女子設有門禁的集合住宅家中，還想當「老爺」，警方根據線報，和美分局和美派出所所長鐘健行、偵查隊小隊長王曙銘等共9人前後包抄攻堅。

林姓男子見警方要攻進來，衝上四樓頂樓，還翻了兩個鄰居女兒牆，企圖逃亡，警方舉槍、持盾牌高呼「手舉高」，林嫌眼見逃無可逃，束手就擒。

林嫌被通緝還不斷糾纏前胡姓女友胡來，被警方逮捕，起獲改造手槍和76發子彈。（吳敏菁翻攝）

和美警方局布置優勢警力，成功甕中抓鱉，隨後在附近麥當勞林嫌的機車置物箱裡搜出改造手槍1支、子彈75發、改造子彈1發、二級毒品安非他命7.47公克及電子秤3台。全案以違反保護令、毒品、妨礙自由跟恐嚇 槍砲移送。

(中時 )