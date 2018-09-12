獨／《花甲》雅婷感情萌芽 「我談戀愛是科學家」

2018年09月12日 11:53 中時 洪秀瑛

江沂宸的愛情觀和「雅婷」很像。（盧禕祺攝）

江沂宸展現不同面貌。（盧禕祺攝）

劉冠廷和江沂宸。（取自臉書）

兩人吵架戲。（取自臉書）

江沂宸（本名江宜蓉）今年以《花甲男孩轉大人》入圍金鐘女配角獎，劇中她暗戀的對象盧廣仲今年同時搶視帝和新進演員獎，江沂宸接受專訪時說，希望他能抱回兩座金鐘，尤其更看好他拿新進演員獎，「他真的是天才」，誇他雖然是第一次演戲，但有幾場反而是他教她方法，對戲時亦會即興創作，好默契可見一斑。

為了10月6日的金鐘頒獎典禮，江沂宸最近積極做深蹲、伏地挺身瘦身，希望把身材好一點，自嘲根本就是臨時抱佛腳；目前最大困擾是穿高跟鞋，她說現在每天在家穿睡衣搭高跟鞋練習，很怕典禮當天出糗，萬一跌倒就意外搶到版面，笑稱「不如現在先練習跌倒好了」。

她去年以《戀愛沙塵暴》入圍新進演員獎，今年角色大躍進，將和謝盈萱、謝沛恩、楊小黎、潘奕如搶女配角獎，「我沒什麼把握，能和謝盈萱放在同一獎項就很開心，也表示我應該有進步，連2年入圍，運氣有好到，已經很滿意了，不能再貪心」。她因《花甲》暴紅，現在出門稍微有打扮就會被認出，工作時也會有人喊她「雅婷」，幽默說「我有認真想過是不是要改叫江雅婷，但一輩子靠這角色也不是辦法」。

她去年入圍時，跑到超商捐了100元，笑稱今年捐比較多，捐了多少？她步好意思的趴在桌子上笑說：「200元。」然後笑自己「講得好像捐很多」，她說突然發生一件好事，小小的捐款，自己比較安心，「以前如果遇到開心或倒楣的事，也會在超商或路邊會捐錢，就只是一個習慣」。

26歲的她，國中出國唸書，在加拿大念完大學才回台，主修經濟系，當初爸媽對她決定要演戲很傻眼，但也給充分自由空間。在還沒有正式入行前，她曾在貿易公司上班，後來當數學家教，直到拍《花甲》，時間無法配合才辭掉家教工作。現在家人看她連莊入圍金鐘，感到欣慰，「媽媽覺得我好像有點樣子了，是被圈子肯定的演員了」，媽媽和姊姊典禮當天將到場幫她加油打氣。

在《花甲》中，她詮釋一個傻里傻氣、成天想看到鬼又很ㄎㄧㄤ的台妹「雅婷」，「這是到目前最貼近我的角色」。她回想當初試鏡時，導演問她有沒把握做的事，她回「我會跳很醜的舞」，於是跳了一段怪怪的舞蹈，「空氣裡有種尷尬，我有種倔脾氣，心想我就跳給你們看，我去貼著女工作人員跳舞，沒想到對方跳得比我猛，醒過來才覺得『我太意氣用事了』」，其實導演、編劇當時一看就覺得她很ㄎㄧㄤ，確定她就是「雅婷」，她自己內心卻有小劇場：「回家後，我覺得沒望了，這輩子應該和演藝圈沒機會。」

《花甲》劇中有場她和盧廣仲在閣樓說心事的戲，飾演「花明」的劉冠廷衝上去表達不滿，她哭著下樓，然後一路又哭又打劉冠廷。她原以為這兩場戲分開拍，沒想到導演突然要劉冠廷直接衝上閣樓，整場戲一氣呵成，她前一晚知道要拍這場戲，給自己很大壓力，因為她自己不太生氣，有氣也是生悶氣，所以問了盧廣仲該怎麼詮釋，他提醒她不要壓自己的聲音，當聲音放出來之後，對情緒有很大幫助，她很感謝盧廣仲、劉冠廷都像哥哥一般的照顧她，3人感情很好，在片場拍戲也常有即興創作，激盪出不少火花。

她劇中喜歡的「花甲」角色個性沉穩、有安全感，對不斷告白的「花明」劉冠廷愛理不理，也常拒絕他。她說大學時期曾遇到像花明的男生，一直告白，她一直拒絕，足足打槍了1年。「我的感情觀和雅婷很像，會傾向選一個比較有安全感的，更像的是，戲裡我會跑去跟花甲告白，戲外的我也是，但通常會被拒絕」。

她說現在的自己，對於不安全感少了，真要談戀愛不傾向找圈內人，因為麻煩，她內心世界有種衝突的矛盾感，「我太理性了，我談戀愛是科學家，很有實驗精神，但我很膽小又太保護自己，很多都是『友達以上、戀人未滿』，通常約會幾次之後就會變好朋友，也有不聯絡的」。

她笑嘆身邊沒什麼桃花，有男生朋友告訴她，「妳有一種『我不想談戀愛』的感覺，他們說我缺乏費落蒙，如果一直這樣，我給自己設底線，35歲再沒遇到就去相親」。

她看起來愈來愈有輕熟女韻味，戀愛了？她說剛認識一位大她6歲也聊得來的異性朋友，圈外人，她說以前總喜歡高挑、幽默的男生，隨著年齡漸長，閱歷也多了，現在較喜歡有才華、順眼，善良又有智慧的成熟型男生，「想找一個可以帶領我的人，雖然我是『外貌協會』，但長得太帥我也有壓力，會帥到我不想同框，出門就覺得要全裝，而且沒安全感」。她現在心思仍放工作上，最近拍了公視新劇《20之後》，戲裡演直播主，比之前角色個性有趣一些，她期待以新角色和觀眾見面。

(中時 )