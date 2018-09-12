毒蟲情侶租屋處種大麻 社區機警通報網建功

2018年09月12日 12:23 中時 盧金足

刑事局中部打擊犯罪中心12日宣布偵破社區大樓出租套房，變成大麻製造工廠，幸經社區舉辦奏效。（盧金足攝）

警方破獲毒蟲在大樓社區出租套房種植，想掩人耳目，10多坪的套房空間，放置4頂成長帳。（盧金足翻攝）

警方指出，呂嫌利用國內罕見大麻專用成長帳，搭配特殊燈具及嚴格控管適宜大麻乾溼度栽種大麻。（盧金足攝）

刑事局中部打擊犯罪中心12日宣布偵破一對上班族情侶竟將社區大樓出租套房，變成大麻製造工廠，還從國外網路學習栽種技術及購買器具，利用國內罕見大麻專用成長帳，搭配特殊燈具及嚴格控管適宜大麻乾溼度，以水耕方式種植有機大麻，幸經社區鄰居機警察覺有異舉發，警方起出已乾燥半成品的大麻，在警詢後，全案以違反《毒品危害防制條例》罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

刑事警察局偵查第六大隊第二隊、桃園市警察局刑事警察大隊、桃園分局、彰化縣警察局北斗分局、台中市警察局刑事警察大隊偵一隊11日偵破情侶毒蟲掩身社區大樓套房，種植大麻企圖暴利案。

警方指出，35歲有《藥事法》前科的呂姓男子，與30歲女友蕭女，在桃園市租賃大樓套房，還大手筆購置水耕器材，及向國外訂購，有如帳蓬的植栽專用成長帳，10多坪的套房就安置四頂成長帳，以溫室水耕法栽種大麻，大麻植株成長快速。

中部打擊犯罪中心偵查第六大隊副大隊長謝有筆表示，五月下旬接獲檢舉情資，指稱呂姓男子涉嫌於桃園地區租屋栽種大麻，3個多月派員對呂嫌實地跟監、埋伏蒐證，並調閱相關水電資料佐證後，發現呂嫌為掩人耳目並躲避警方查緝，在桃園市租屋以溫室水耕法栽種大麻。

警方破獲呂嫌租屋及居住處所，當場起出大麻成株8株、乾燥大麻花79公克、大麻種子12顆、LED燈具、成長帳4組、空氣幫浦15台、溫濕度計、電風扇、抽風機，還有酸、鹼測定儀

、液體肥料、研磨器等贓證物，估計所有大麻如製成大麻成品，市價約35萬元。

呂嫌向警方坦承犯行，並供稱從國外友人取得大麻種子後，再透過網路學習栽種技術及購買器具，今年3月間起利用國內罕見大麻專用成長帳，並搭配特殊燈具及嚴格控管適宜大麻乾溼度，栽種成功有成果，否認有販賣出去，只提供女友無償施用。

警方指出，呂嫌平時專長汽車修護，對種大麻還精益求精，實驗利用二氧化碳鋼瓶，讓大麻花更加生產旺盛，提高產量時即遭警方查獲。全案以違反《毒品危害防制條例》罪嫌移送法辦。

刑事警察局強調，政府為讓民眾反毒有感，今年起動員全國檢警等6大緝毒系統實施「安居緝毒計畫」，查緝社區型中小盤毒販及其販毒網為基礎，全面破壞隱藏於大樓社區之販毒網，降低毒品蔓延，建構社會安全網，社區機警舉發，後續還要追查是否流出危害民眾。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )