太魯閣驚傳盜採玫瑰石 5嫌盜3百公斤玫瑰石換毒品

花蓮太魯閣國家公園驚傳盜採玫瑰石換毒品案件，警方徒步進入犯案地點蒐證。（保七第九大隊提供）

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花蓮太魯閣國家公園驚傳盜採玫瑰石換毒品案件，3嫌潛入2000公尺高深山盜採13塊大小不等，總重量超過200公斤的玫瑰石。（保七第九大隊提供）

花蓮太魯閣國家公園驚傳盜採玫瑰石換毒品案件，3嫌潛入2000公尺高深山盜採13塊大小不等，總重量超過200公斤的玫瑰石，警方經多日埋伏，逮獲3名入山盜採的嫌犯及2名籌劃的主嫌，全案送花蓮地方檢察署偵辦。

保七總隊第九大隊今年5月接獲情資，疑似吸毒份子竊取玫瑰石換取毒品，連日埋伏，在台8線中橫公路山區查獲孫姓嫌案等3人，另兩名李嫌、陳嫌見警逃逸，其中李嫌為提議、籌劃的盜採案的主嫌。

花蓮太魯閣國家公園驚傳盜採玫瑰石換毒品案件，警方徒步進入犯案地點，發現多處鑽孔及敲擊痕跡。（保七第九大隊提供）

盜採玫瑰石的地點為太魯閣國家公園境內2000公尺高的深山，警方協花蓮林管處森林護管員自台8線中橫公路徒步出發，前往盜採地點，沿途為70度以上原生林斜坡，第九大隊大隊長廖正成指出，現場遺留大量鑽孔及敲擊痕跡，並起獲擊石器、鑽頭等工具，於今日一併移請花蓮地方檢察署偵辦。

廖正成指出，近年來盜取森林自然資源換取毒品吸食的案件屢見不鮮，將加強執行偏鄉掃毒專安勤務，如民眾發現可疑人車進出山區，立即向警方或林務局等相關單位通報。

(中時 )

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