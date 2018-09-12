白內障年輕化 與高度近視相關

2018年09月12日 12:14 中時 林周義

一名15、16歲的高中生，近視高達600度以上，後竟被診斷為白內障。白內障在50到60歲的長輩中，罹患率高達6成，但近年來卻有年輕化的趨勢。醫師提醒，除了先天性白內障，近視、外傷、糖尿病、服用類固醇都可能引發白內障。其中，高度近視在統計中發現與白內障有著高度相關。

書田診所眼科主任醫師廖昶斌表示，白內障與3C產品的使用沒有直接關係，但用眼過度造成視力惡化，會間接增加罹患白內障的風險。

寒暑假期間，年輕人近視惡化的情形較為嚴重。廖昶斌表示，學生可能連續2個月天天看手機、電視，一個暑假可能就增加2、300度。18歲以上的成年人近視度數上升較慢，但他提醒，用眼過度者即便到了40歲，度數仍會不斷上升。

廖昶斌表示，眼球就像雞蛋，罹患白內障時，就像煮熟的蛋白，水晶體不再透明。坊間流傳某些藥水能治療白內障，但他表示白內障的唯一改善方式就是開刀。

為避免視力惡化，廖昶斌提醒，平時看書、看螢幕，半小時就讓眼睛休息。另外，也得避免紫外線對視網膜的傷害。他建議民眾，外出時戴帽子、陽傘，或配戴具有隔離紫外線效果的太陽眼鏡。

若近視度數上升、視線霧濛濛，連配戴眼鏡也無法矯正，則需至眼科檢查，尋求專業判斷。

(中時 )